內地網上知名時政論壇凱迪社區的「貓眼看人」欄目經歷20年風雨後，周二（30日）突宣佈關閉，不少網民均表示非常惋惜，認為中國的言論自由已進入寒冬，又感嘆現時的言論環境是「莫談國事，只談風月」。北京維權律師劉曉原接受自由亞洲電台訪問時指，他對此未有感到突然，按中國現時的形勢，時政論壇被關閉是意料中事。

凱迪社區的網站通告稱，為了給用戶帶來更好的交流和體驗，經該站編委會研究、董事會批准後，「決定自3月30日晚上8時起關閉《貓眼看人》、《文化散論》、《城市生活》、《原創文學》和《影視評論》5個欄目」，之後將陸續新增《貓眼旅遊》、《貓眼體育》、《情感天地》、《歡樂貓友》4個欄目。網民得悉後均表示非常惋惜，有人更留言稱「凱迪網雖在，《貓眼看人》沒了，《文化散論》沒了。這樣的凱迪還叫甚麼凱迪？閹割。為我心愛的凱迪論壇大哭，為我華夏民族一慟！」

曾在「貓眼看人」建立個人賬號的維權律師劉曉原受訪時稱，他很惋惜論壇被關閉，但並不感到突然，「像一些公共論壇，包括博客論壇陸陸續續被關閉，我感覺也不奇怪，大家都看得出這些年來，言論自由度如何都看得出來，如最高人民檢察院《檢察日報》的正義網法律博客，去年他說是自己關閉的，很可惜。特別是時事類公眾論壇，現在存留下來，有影響力的，我不知道還有沒有。」

劉曉原周二（3月30日）亦曾在Twitter上發文稱，凱迪社區及其「貓眼看人」欄目已連續10年在全國社區論壇版塊中排名前列，「是華人網絡世界著名的社會、人文論壇板塊之一」。他說：「博客上，你發明星的一些活動，明星的個人隱私，這都是可以的。其他談論時事、談論一般性的時事問題也可以，比較敏感的話題，你就很難談論了。微博我也不玩了，被關多次。」

廣東廣州維權人士王愛忠受訪時亦表示，對「貓眼看人」昔日的功能表示懷念，「凱迪社區也好，天涯社區也好，現在的影響力跟以前是沒辦法比較，作為微博時代之前，大家交流的平台，在當年確實有很大的影響力。為民眾提供討論時政問題等，一個很重要的平台。零幾年的時候，我們經常去瀏覽該網。現在隨着國內大型互聯網平台，微博、微信受到嚴格的整治，過去遺留下來、影響力不是那麼大的平台都被要求整治，那就說明當局對言論的審查是一個趨勢，我認為這是早晚的事情，未來中國莫談國是成為常態。」

公開資料顯示，凱迪社區是2000年初上線、以社區為主體的自媒體，註冊地在海南省海口市，是中央網信辦重點管理的全國十三家重點商業網媒之一，也是全國僅有的三家以電子公告欄（BBS）形式存在的民營綜合自媒體網絡平台，日訪問量最高達80萬人次，其中「貓眼看人」欄目是其主打板塊。凱迪社區曾經是中國自由派知識分子觀點交流的大本營，10年前「貓眼看人」論壇幾乎每天都有學者在此交換訊息和議論國事，其中不乏激烈大膽的言論。

新浪微博／中央社／自由亞洲電台

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