中東問題錯綜複雜，冷戰後至今一直是美俄（前蘇聯）兩大國的博弈之地。中國近年提出「一帶一路」倡議，盛產石油的中東是重要支點。但有學者認為，中國在中東的綜合「硬實力」遠不及美俄，而且阿拉伯世界對中國也不是絕對的信任，因此中方要加強在中東的影響力有困難。

中國外長王毅在沙特接受電視台訪問時表示，中方主張落實好「兩國方案」以解決巴勒斯坦問題，中方將繼續邀請巴以和平人士來華開展對話，也歡迎雙方談判代表在華舉行直接談判。不過，美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授孔誥烽認為，中方表態「斡旋」以巴衝突，其公關作用要大於實際作用：「以色列獲美國軍火武器的支持，巴勒斯坦雖與美敵對，但也希望取得美國承認，因此美國有籌碼迫到兩邊上談判桌。但中國除了經援和金錢，沒有其他可以提供。」

楊庭輝也認同，美俄在中東各有盤踞，兩國也沒有甚麼誘因要接受中國的介入。「阿拉伯世界或多或少也希望中國能夠制衡美國的影響力，所以未來有些中東國家逆美國意加強與中國合作不足為奇。但阿拉伯世界對中國也不是絕對的信任，也擔心中方獨大會逐步蠶食其利益。況且阿拉伯世界不是鐵板一塊，遜尼派和什葉派國家長期充斥着鬥爭，中國令其中一派坐大，自然會引起另一派的不滿。」不過，許楨則認為近年取代美國成為中東地區最大原油進口國的中國，近年基本上能夠同時推進與遜尼派龍頭沙特和什葉派龍頭伊朗的關係，態勢與在90年代初同時與朝韓兩國推進關係相似。

《蘋果》記者

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