內地武肺疫情再敲警鐘。雲南瑞麗市前日突增六宗本土確診，連同三名無症狀感染者，已知染疫者一夜間增至九人。網傳影片顯示當地已封城，官方隨後證實，已勒令全民檢測及居家隔離。有雲南居民向本報透露，這波疫情是兩名緬甸偷渡返內地的中國人傳播。中緬邊境的姐告貿易區現已封閉。

約有20萬居民的瑞麗市，繼去年9月再因疫情封城。六名確診者為五女一男，介乎22至42歲，其中五人為中國籍、一人為緬甸籍；三名無症狀感染者則為兩男一女，介乎24至28歲，均屬緬甸籍。官方指，當地29日發現一人在常規核酸檢測時，結果呈陽性。隨後檢測其密切接觸者，發現另八人亦為陽性。九人送院治理，其後六人確診，三人為無症狀感染。雲南現有九名確診者及22名無症狀感染者。

中緬邊境大橋禁進出

雲南芒市的受訪者向本報稱，「有兩位從緬甸偷渡過來的中國籍人士，檢測到是陽性，立即就被隔離了。瑞麗比較重視這個問題，所以封城，所有人都要再做一次政府的免費核酸檢測。現在所有人都不能外出，也不能出門，就是居家（隔離），所有外面的人都不能進入瑞麗。」

前晚11時後，有網民指瑞麗已封城，內媒昨早報道，指瑞麗防控指揮部稱該市「只進不出」，展開全民檢測。雲南省委宣傳部證實消息，強調昨起強制檢測。當局規定，全民居家隔離暫定一周，特殊情況亦須批准才可外出；除超市、藥房等，其他全部停業；每戶只許一人外出採購日用品。此外，封城措施強調打擊非法偷越邊境，對拒絕執行檢測者，依法追究責任。

雲南瑞麗市與緬甸相連，去年9月兩名外籍偷渡者在瑞麗確診，全市封閉一周。內媒引述邊巡人員指，邊境多山林荒地，許多地方僅得柵欄，難以堵塞漏洞。中緬邊境的姐告周一封閉，連接兩地的大橋不准進出。雲南德宏四個邊境縣市今起全民接種疫苗。緬甸累計確診達14萬，前日新增確診為八宗。

《蘋果》記者/澎湃新聞網