台灣與帛琉旅遊氣泡今日成行，首個旅行團由台灣前往帛琉，成為亞太區第一個成功推行旅遊氣泡的地方。首發團已經爆滿，但其後旅行團仍有一半空缺，似乎無以為繼。有台灣旅行團開始劈價，帛琉四日遊僅3.99萬新台幣（下同，約10,920港元），行程保證兩天出海。

帛琉旅遊氣泡首發團合共約100人，今日下午2時30分由桃園機場起飛，當地時間晚上7時20分到帛琉，行程是四日三夜，預計4月4日晚上10時50分回到台灣。由於檢驗、保險等費用追加，台帛旅遊氣泡首發團團費高達6萬至7萬新台幣（1.6萬至1.9萬港元），叫好叫座。團友今早9時要接受檢疫，檢疫結果中午出爐，拿到陰性報告才可出發。

現時除首發團爆滿外，後續團似乎無以為繼，不少團的報團人士只是一半。昨有不少旅行公司減價，KKday則針對會員抽出一個名額免費送帛琉旅遊外，部份限量會員更可用29,999新台幣（約8,190港元）搶購帛琉四日遊行程。

惠恕仁訪高雄結姊妹城市

帛琉總統惠恕仁目前仍在台灣高雄外訪，高雄市長陳其邁稱有意高雄與帛琉的柯羅州締結姊妹城市，惠恕仁稱會全力促成台帛友好。對於外界稱帛琉只開放部份景點，他昨解釋是溝通誤會，強調武漢肺炎以前開放的景點，全部都會開放，希望台灣旅客不要顧慮。

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