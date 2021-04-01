歐盟、美國、加拿大及英國上周一（22日）聯手制裁新疆官員，令中美關係越來越緊張。有官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」周四（4月1日）刻意重提20年前的南海撞機事件，以及22年前中國駐南斯拉夫使館被美軍轟炸等歷史事件，似乎打算煽動國內的反美情緒。

「牛彈琴」當日發表題為〈4月1日，中國人心情最複雜的一天！〉的文章，重新提醒中美過去30年來發生的三次重大歷史事件，包括1993年中國「銀河號」貨輪疑似載送化學武器原料給伊朗，被美方要求登船檢查，而引發外交對峙；1999年中國駐南斯拉夫大使館遭北約美軍B2轟炸機誤炸導致3人死亡；以及2001年中美軍機在南海上空相撞，解放軍一名飛行員喪命。

文章稱：「這一天，在西方，是愚人節，是蘋果公司的誕生日；在中國，這一天，讓人格外沉重，想起很多往事」，並指上述事件「是改革開放後最讓中國人屈辱和痛心的三件大事。尤其是後兩件，中國人更付出了生命的代價。往事不堪，但正是這種悲憤和呐喊，刺激了這個國家臥薪嚐膽、發憤圖強；20年過去了，儘管仍有着種種的不足，但中國已不是當年的中國了。」

文章其後引述意見，批評美國「經常欺負聯合國，哪怕一些聯合國工作人員，也經常被美國拒之國門外。沒辦法，聯合國總部就在紐約，寄美國人籬下，看美國人臉色，骨頭硬不起來……美國發起瘋來，全世界都發怵（畏縮）。過去幾年，我們已充分見證了一點。說退群就退群，說制裁就制裁，指指戳戳更是家常便飯。哪一天，惹惱了美國，美國限制聯合國人員進出，逼着聯合國搬走，也不是沒有可能的。」

文章又提及與北京相鄰、被稱為千年大計的雄安新區，形容這是一項歷史性工程，「是我們這代人留給子孫後代的歷史遺產」，強調或許不久後「就會看到一個讓世界驚豔的雄安，一個改寫中國北方佈局的雄安，這也將是中國新時代裏最充滿想像力的一個新城」，並呼籲聯合國將總部從美國紐約搬至雄安新區，「聯合國，有備無患，你也做好最壞打算吧。實在不行，你們看看雄安還有沒有地方呢？」。

中國改革開放後共成立4個經濟特區，其後有18個國家級新區，而雄安是第19個，但成功的只有沿海有外商支持的深圳和浦東。身處內陸的雄安既沒產業基礎，外商亦聞所未聞，沒有明顯優勢，故發展料須全靠行政指令，而非市場主導。

新浪新聞

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