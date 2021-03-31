國際時裝品牌H&M因拒絕使用新疆血棉，過去一個星期遭官媒及小粉紅群起攻擊，H&M昨日在官網發佈英文聲明稱「公司致力於重新獲得中國消費者、同事和商業夥伴的信任和信心」，並未道歉，小粉紅再被激怒，紛紛留言批評聲明「一通廢話」。央視網斥H&M聲明是「二流公關文」，要真誠道歉才能保住中國市場。

強調中國市場非常重要

H&M強調中國是一個非常重要的市場，公司對中國的長期承諾依然堅定，又指公司「希望在中國和其他地方成為一個負責任的採購者」，現正制訂前瞻性戰略，積極開展下一步的材料採購工作，公司正與在中國的同事一起，盡力應對當前挑戰，尋找前進的方向，致力「重新獲得中國消費者、同事和商業夥伴的信任和信心」。惟整篇聲明沒有中方最想見到的道歉字句。

央視下午在官方微博評論，指全文近500字的聲明扭扭揑揑，避重就輕，顧左右而言他，基本上是一篇「空話滿滿、缺乏誠意的二流公關文」，批評H&M不大大方方向消費者致歉。央視強調，若真想重獲信任就需要拿出誠意來表態。

中央政法委官方新聞網站「中國長安網」也發文批評H&M，中國消費者不會看漂亮話，反而會看產品上的成份標籤。小粉紅怒批：「對這種無良企業就應該永久上黑名單！」「為何我們不以國安法起訴造謠污衊者？」「西方人種虛偽傲慢偏見。」

H&M/微博