昨日，內地網絡傳出國務院直屬事業單位中國科學院化學所發生爆炸，更有指事故中有一名女生死亡。中科院化學所工作人員今日向內地傳媒確認有關消息：「具體情況我們也不是很清楚，這個事情說實話是挺悲痛的。」

該名工作人員表示，曾發生爆炸事故，但是死者並非研究員。另外，由於事故剛剛發生，所以目前調查工作還在進行中，未來肯定會以公開的方式提供一個說法。另有網友在中科院官方微博「中科院之聲」查詢，官微回覆：「安全第一，警鐘長鳴，珍惜生命。」官方至今仍未就事件作正式回應或通報詳情。

根據中科院化學所的官方網站資料，中國科學院化學研究所成立於1956年，是以基礎研究為主，有重點地開展國家急需的、有重大戰略目標的高新技術創新研究，並與高新技術應用和轉化工作相協調發展的多學科、綜合性研究所，是具有重要國際影響、高水平的化學研究機構。

爆炸消息傳出後，內地網站「知乎」有網民留言，死者是一名二年級女研究生，有指是開反應釜的時候釜沒冷卻，帶壓操作，開釜時發生爆炸，顱骨碎裂。

網民意見：

奮筆追游：導師的責任！

醜辰土：科研人員更要注重細節，加強安全，不是推諉扯皮的

舞次子敏史：成龍說得對：中國的會xx

先別補人來扶我：能否盡快公佈情況，不要企圖隱瞞事實！

Goodbye·Jack：新聞越含糊，事情越嚴重。

紅星新聞／新浪微博

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