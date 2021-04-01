民陣前年發起8.18維園「流水式集會」，事後壹傳媒創辦人黎智英等9位民主派人士被控組織及參與未經批准集結，今早於西九龍裁判法院宣讀裁決，其中7人兩罪罪成。對此，台灣行政院表示，看到這樣的消息令人震撼也遺憾，台灣要深刻警惕，自由民主得來不易，要更加珍惜；同時，希望大家繼續撐香港。台北銅鑼灣書店負責人林榮基中午接受台《蘋果新聞網》採訪時則長嘆一聲說：「我已經知道了，沒想到，大陸動作比外界想的還要快，想要收回香港。如果大陸曾經對香港、台灣有說過『一國兩制』，那是不存在的承諾！」

行政院政委兼發言人羅秉成今受訪指出，香港反送中，主要是香港人要爭取自由，世界各國也撐香港，但在大陸的打壓與操控下，香港民主大退步，受到非常嚴重的影響，這是眾所皆知的事，世界各國也抨擊、批評，甚至認為中國承諾香港的「一國兩制」已經灰飛煙滅，香港的民主法治已經蕩然無存。

羅秉成指出，今天這個情形也不單是言論自由與集會自由被踐踏，甚至香港在傳統上非常珍貴的司法獨立都被質疑，聽到這樣的消息，他感到震撼也遺憾，除了黎智英之外，這7人當中包括香港非常受人敬重的資深大律師李柱銘。李柱銘挺身而出，為香港爭人權、爭民主，今天被判罪名成立，情何以堪。

羅秉成說，台灣要深自警愓，自由民主得之不易，要更加珍惜。他要再次表示對香港的祝福，希望大家一起繼續撐香港。

林榮基則說：「香港的民主是回不去了，從這個審判可以看出來，香港未來只有更壞。」說完，他神情十分憂心，且表示真的沒有甚麼可說的，香港未來只有更壞，又說香港的「一國兩制」走到現在這個地步，台灣政府應該知道大陸若是曾經對其有承諾過「一國兩制」的話，不要相信，那是不存在的承諾。

林榮基深深吸了一口氣表示，香港未來如果還可以移民，最佳的地方就是台灣。他指出，台灣政府目前雖已對香港人伸出援手，但還是不夠，應該可以更加速對香港民主人士提供援助。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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