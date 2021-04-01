台灣南部旱情告急！由於今年春雨偏少，高屏溪的流量低於歷年同期4成，近日雖有雨，但旱象仍無法舒緩。因應水情變化，旱災中央應變中心決議，自4月1日起高雄地區轉為減量供水橙燈。自來水全日減壓供水，並針對未達節水目標用戶優先進行鉛封，防止擅動水表。高雄市政府也將自今日起成立抗旱應變中心，包括淨水廠增加深水井抽水量，以及增加伏流水供水量，另全市151個抗旱水井、南化水庫原水的聯合調度亦正式啟用，積極供應民生跟工業用水。然而，旱情仍令人憂慮，氣象專家吳德榮指，清明連假期間僅一天有雨，對桃園以南的水庫並無貢獻。

高雄市水利局表示，依中央氣象局最新降雨預報，未來一季降雨很可能持續偏少，為確保達成節水目標，維持穩定供水，高雄地區進入橙燈之對應措施，為每月用水超過一千度之非工業用水戶節水10%；工業用水戶節水7%；游泳池、洗車、三溫暖、水療等店及其他不急需之用水節水10%，醫療機構不在此限；另自來水全日減壓供水，並針對未達節水目標用戶優先進行鉛封。

因應實施全日減壓供水，自來水公司將加強監控高地、管末地區供水情形。市府亦已規劃載水點供應，共有屏東二代加工出口區、屏南工業區與鳳山水資源中心等3處。而因應限水政策，運動發展局管理的公立游泳池4月1日起關閉6處泳池，局方並呼籲民眾節約用水、簡易淋浴，共體時艱，配合節水。

此外，截至今日上午，台灣最大水庫曾文水庫的蓄水僅剩11%，共5,843萬立方米。台南市政府從今天起全市減壓供水，陸軍第八軍團亦從3月30日起進駐曾文水庫上游嘉義縣大埔鄉清淤。南區水資源局表示，目前除全力調度用水外，曾文水庫也趁枯旱期加強清淤力道，台軍協助的清淤目標是30萬至60萬立方米，全年清淤目標則是525萬立方米。

而台灣自來水公司第三區管理處亦因緊急調度抗旱水源，將在位於桃園以南的新竹市內的茄苳一號橋，進行減壓閥增設工程，7日早上8點到8日早上7點，市內將有27,500戶停水23小時，另有1,500戶減壓供水，相關單位強調與「供五停二」無關，但仍呼籲用戶及早儲水備用。

台氣象專家吳德榮表示，今起至3日，白天「暖熱如夏」，各地區高溫皆可升至在30°C以上。最新歐洲模式顯示，4日白天「微弱鋒面」南下，迎風面的北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨，但對桃園以南的水庫並無貢獻。5日北台灣天氣好轉，中南部仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率。6、7日各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後及東半部偶有零星降雨的機率。

吳指出，根據最新歐洲模式10天的模擬，下一波鋒面結構已調整得較原模擬強，受其影響，8日北部、東半部及中南部山區將先後轉為有局部陣雨的天氣，氣溫明顯下降。不過模式仍將持續調整，是否會對缺水有些微幫助，目前尚言之過早，需繼續觀察。

中央氣象局長鄭明典則貼出「過去3個月的降雨距平圖」（「距平」為與平均值的差異，負距平代表雨量比過去同期還少），圈出台灣並指出，「這次的乾旱好像很有針對性，範圍不大，就衝着台灣來」。

他解釋，圖中「綠色」是比氣候平均多雨，「棕色」是比氣候平均少雨；而圖中最大棕色區塊和緊鄰最大綠色區塊，表示南太平洋熱帶對流區，稱為南太平洋輻合帶，明顯偏弱，位置稍稍偏西南。而北半球赤道附近一條東西向綠色區塊，表示北半球的間熱帶輻合帶有提早活躍的趨勢；圖中紅圈處就是台灣。

台灣《蘋果新聞網》／中央社／聯合新聞網

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