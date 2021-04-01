上海今日（4月1日）起實施新的人口管理規定，要求在上海逗留超過24小時者需要登記，以「提高人口信息採集效率」，違反新規定者最高可被罰款5,000元人民幣（下同，約5,935港元）。網民批評新規定「無事找事做」、「進上海需要落地簽」，甚至質疑是將上海這個國際都會新疆化，嚴管人口進出流動。上海市政府今日澄清，規定中涉及的個人可以「自願登記」，不是強制要求。

新華社昨晚報道，上海今日起會實施新修訂的《上海市實有人口服務和管理若干規定》，新規定列明，除了參加一日遊的旅客、交通中轉及即日往返的公務活動外，諸如就醫、就學、旅遊、公務活動、探親訪友等逗留上海超過24小時，俱被納入人口管理範圍，需要提供人口信息。

報道指，上海同時新增「一網通辦」平台，填報人可在實名登錄的「隨申辦市民雲」App、微信或支付寶「隨申辦」小程序，自行填報資料。

新規定要求用人單位、職業中介機構、市場和超市管理者、房地產中介等單位聘用來滬人員或者提供相關服務時，在行為發生起的2個工作日內，於「一網通辦」平台登記相關人員的資料。

提供住宿服務的經營者，包括民宿、網約房，在住宿人員入住時，也要通過「一網通辦平台」登記其姓名、身份證件種類和號碼。

罰則方面，未履行信息登記義務者，可被罰500元（約593港元）至5,000元。

上海的新規定迅速引發網民議論，許多人批評「上海是否獨立了，需要另拿簽證才可進入」、「上海官方腦子進水了？秀優越感嗎？」、「探親也要登記？有毛病！」、「去一趟上海，還以為是出國呢」，質疑新規定的目的為何。

由於網民反應太大，上海市政府網站今日就「短暫來滬是否要強制登記」的疑問澄清，指《規定》將短暫停留上海的人員納入實有人口範圍，「旨在提升實有人口服務效能，個人可以根據需求自主、自願登記，不作強制要求」。

新華社／新浪微博

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