台灣外島金門一間住宅，晚上6時許發生爆炸，最少造成1死1傷。事發在金門后豐港，當地救災救護指揮中心下午6時37分接獲民眾報案，指有住宅爆炸起火後，出動28名消防員、5部各式消防車及2部救護車趕到現場，發現屋內火勢猛烈，竄出濃濃黑煙。消防灌救至6時44分將火勢控制，進入火場搜救後，發現地下一個房間內有兩人，其中一人已經死亡，另一人重傷，被送院搶救。當局正調查起火原困。

國台辦批美國「污蔑中國」

美國國務院發表「2020年國別人權報告」後，北京各部門群起反擊，今日輪到國台辦。國台辦發言人馬曉光針對報告中，指北京試圖以商業壓力操控台灣媒體，反駁是「完全是昧於事實的惡意捏造」。他反控民進黨「長期操控媒體、豢養網軍、打擊異己、鉗制輿論，編織謊言欺騙民眾」。而美國則是出於「利用民進黨當局的目的」，「顛倒黑白、污蔑中國，充分暴露美方手段之拙劣、用心之惡劣，充分暴露美台勾連背後骯髒的政治交易」。

樂拼惡意老翻LEGO罰3,561萬元

丹麥積木玩具公司LEGO（樂高），於內地多個城市控告「樂拼」侵權。廣東高級人民法院今日終審判決，指「樂拼」生產商廣東美致智教科技股份有限公司構成商標侵權及不正當競爭，程度惡劣，判LEGO可獲賠償3,000萬元人民幣（約3,561萬港元）。

綜合報道

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