內地多個省市出現攻擊性強的紅火蟻。據農業農村部門監測，目前紅火蟻已傳播至12個省（區、市）435個縣（市、區），尤其是近5年來新增紅火蟻發生縣級行政區達191個，較2016年增長一倍。

內地傳媒報道，受商品調運數量增加、氣候條件適宜等因素影響，近年來紅火蟻在中國部份省區傳播速度加快及嚴重程度惡化。3月26日，農業農村部、住房和城鄉建設部等九部門在廣州聯合舉行全國紅火蟻聯合防控行動啟動儀式，阻截防控紅火蟻蔓延。

紅火蟻是全球公認的百種最具危險的入侵物種之一，攻擊性強和叮咬毒性大其特點，體形遠大於牠的節肢動物是攻擊對象，不論是對人類或其他生物都會發起攻擊。對農林業生產、人體健康、公共安全和生態環境等均可能造成嚴重危害。

紅火蟻毒囊中有大量毒液，一旦人或動物被叮咬受傷，毒液就會注入皮膚。北京市宣武中醫醫院急診科醫師姜楠表示，被紅火蟻咬傷後出現皮膚瘙癢、疼痛、皰疹等狀況要及時處理，否則很快會出現頭暈、休克、呼吸困難等危及生命的症狀。

2020年10月，廣西南寧市民和家人在景區遊玩時，將車停在戶外停車場，下車後，該市民生被大量紅火蟻攻擊，不到一分鐘，市民當場昏迷，經過四個小時搶救才清醒。

2014年，廣東惠州市鄧女士在桃花園，因觸摸枝條不小心被紅火蟻蜇刺，僅十幾分鐘便出現嘔吐情況，經兩小時搶救才脫離生命危險。

專家提醒，為防範紅火蟻叮蜇，盡量不要在疫情發生區較長時間活動、停留，且要做好防護，如攜帶昆蟲驅避水、長襪等，並遠離疑似蟻巢的小土堆。被紅火蟻叮咬後，它或會造成嚴重的過敏性反應。民眾在野外時，勿用觸碰蟻穴，如果被紅火蟻等叮咬後，應該即時用清水或者含鹼性的肥皂清洗傷口，並前往醫院進行對症治療。

中新網／央視新聞／新華社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！