美國獨立研究機構「IPVM」前日發表報告，引述中國內部的採購及城市監控標準文件指，「這是我們首次看到公共閉路電視如此明顯地、仔細地依據敏感範疇去監控人們」。報告所指的範疇包括膚色、民族，監控最主要對象是維吾爾人及藏人。其中一間被點名的中國公司「浙江大華」稱報告作假。

IPVM的報告引述多份中國官方文件，指中國的公共閉路電視需要識別出「民族代碼」及「膚色」，以供警方透過資料庫去配對身份，關於膚色更明確指需要分出「白黑黃棕及其他色」。據指，這個標準去年11月已通過，今年5月1日將正式生效。

報告另引述新疆、深圳、河南的地方特色監控標準。其中新疆更有一項名為「民族可信度（Ethnic Reliability）」的標準，要求當地監控設備準確分出被監控者的民族，民族可信度由0至100分，越高分者即越有可能屬於某個民族。其中一間中國人臉識別技術公司向IPVM坦言，需要分辨的民族就是維吾爾族及藏族。換言之，監控是為他們而設。

5億閉路電視 全球最多

報告點名宇視科技、海康威視、浙江大華等數間中國監控技術公司。海康威視回應指公司不涉監控民族，浙江大華更直斥報告造假，其他公司則未有回應。各個大國都有研發及應用人臉識別技術，但規模遠不及中國，英國研究機構指中國去年有近五億部閉路電視，冠絕全球。歐美國家亦開始警惕及關注中國監控科技，美國2019年已將海康威視及浙江大華列入黑名單。

IPVM / 路透社