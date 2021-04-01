國民黨主席江啟臣日前稱兩岸路線不能滿足於「九二共識」，要「與時俱進」，大陸則聲稱「九二共識」核心是「一個中國」不能改變。台灣陸委會發言人邱垂今日表示，國民黨「相關人士」所提的兩岸論述，顯示兩岸對於「九二共識」並沒有一致的立場與內涵。邱垂正強調，台灣方面不想再就「九二共識」持續糾纏下去，「國內（台灣）沒有共識，兩岸也沒有共識」。

邱垂正指出，台灣當局認為，任何高度敏感的兩岸政策議題，都需要整體考慮中共對台的意圖、國內外形勢及台灣內部民意。目前已有超過8成台灣民意不接受中共單方設定的「一中原則」、「一國兩制」框架，並認為中共霸權擴張及對台侵略的野心，是威脅台海和平的根源。

邱垂正表示，台灣當局依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例推動兩岸事務，致力維護台海和平穩定，呼籲北京當局要正視兩岸現實與台灣民意、放棄其官方設定的政治框架與軍事威嚇，才能夠創造兩岸良性互動發展。

江啟臣3月29日指出，國民黨的兩岸路線不能滿足於「九二共識」，一定要「與時俱進」，也就是以「基於中華民國憲法的九二共識」為基礎。

國台辦發言人朱鳳蓮昨日聲稱，「九二共識」的核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，她更揚言「無論何時，都不能模糊和改變」。

中央社

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