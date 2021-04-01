雲南省瑞麗市近日爆發武漢肺炎疫情，這一輪的疫情，當地已累計有15宗本地確診病例及45宗無症狀感染個案，由於這破壞內地無本地病例的局面，引發中央媒體關切。官方新華社在微信公眾號「新華每日電訊」發表文章，批評這次疫情重來，是當地沒有吸取之前的防疫教訓，質疑「外防輸入」為可仍有漏洞、「如果有防疫失職問題，是否該依法依規追責」等等。文章引發當地民眾公憤，隨後微信將這文章刪除，但瑞麗的民眾卻要求作者「滾出來道歉」。

新華每日電訊的文章批評，「越是邊境地區，越要將防疫工作抓得更細」，質疑位於中緬邊境的瑞麗市，「防疫工作難度確實更大」，又稱去年9月當地曾經因為緬甸人士偷渡入境，導致多人確診、外行受限，「人們不禁要問：上次的教訓有沒有轉化成更有成效的防範措施？是否意味着當地『外防輸入『仍有漏洞未堵住？」甚至提到要追究當地負責人的責任。

文章發表後即時引發當地民眾公憤。有當地網民稱，自從去年9月那一輪疫情後，當地單位已經開始24小時有人當值，大批民眾「被迫」參與守邊，網民批評新華社只是做「鍵盤俠」，「毫無良知」，令到當地面對疫情的民眾心寒，紛紛要求新華社出來道歉。

有網民留言時相當激動：「父親辛苦防疫，頭髮白了不少，更有不少士兵死在一線，你他Ｘ一個新華社來否定了那麼多邊疆人的努力，你他Ｘ到底算甚麼東西？」「為了搏眼球毫無良知」，「滾出來道歉」。

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