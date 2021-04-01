台帛旅遊氣泡首團今天（1日）出發，百名旅客從早上8時30分起陸續抵達桃園機場，經各旅行社清點團員後，9時開始分批逐團採檢，檢驗結果將在下午1時前出爐，以便旅客及時拿到檢驗報告作登機及入境帛琉之用。台中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、交通部長林佳龍、疾管署長周志浩今天將親到機場，視察首團旅客採檢及出境的相關流程；而周日（3月28日）到台訪問的帛琉總統惠恕仁也將結束行程，搭同班機返國。

首團旅客須於航班起飛前5.5小時到機場進行採檢。桃園機場公司表示，台帛旅遊氣泡首團旅客需團進團出，依各旅行社通知時間抵達機場，先於二航廈北擴5樓集合報到，再依旅行社分批逐團帶往位於3樓的採檢區進行核酸檢測，採檢樣本送往衞生福利部桃園醫院化驗，下午1時前結果就能出爐。等待報告結果期間，旅客可在航廈3樓至5樓自由活動與用餐，領隊拿到報告後再帶隊到航空公司地勤櫃枱辦理報到手續。

首團航班為中華航空CI-28航班，以波音737-800客機執飛，下午2時30分出發，並於當地時間晚上7時20分抵達帛琉羅曼莫圖機場，航程約4小時。中華航空公司表示，今天上午11時就會開放第二航廈3樓出境大廳的3號櫃台，旅客辦理報到手續時必須出示核酸檢測報告陰性證明。下午1時30分，將在第一航廈的B9登機門前辦理迎賓活動，預計在下午1時55分開放旅客登機。

首團旅客將於4月4日當地時間晚上7時50分啟程返航，台灣時間晚上10時50分抵達桃園機場。旅客入境時，邊境相關單位將協調其他入境班機的降落時間及停靠空橋，讓帛琉氣泡旅客下機時，不會接觸到從其他國家入境的旅客。

帛琉跑道短挑戰高 夜間降落靠技術

據了解，帛琉羅曼莫圖機場的跑道僅長2,195米，比台東豐年機場2,438米還短，且助導航設施不甚完善，基本上僅有加油功能。

曾飛過此機場的台灣資深機師分享，帛琉是汪洋中的一座島，在汪洋上，雷達是無法偵測到飛機，所以要利用HF無線電聯繫地面，但HF無線電通常訊號較不清楚，所以飛此航班的心理壓力的確比較大。該機師說，帛琉機場的空側設施也不優，除跑道長度有限，燈光設施也不佳，機場跑道僅有跑道框燈，並無中心線燈，若準備降落時天已黑，機長只能仰賴儀表飛行，無法透過目視方式進場。

該機師指出，以往帛琉機場也沒有空橋設施，旅客上、下機僅能爬梯，但近年來已引進空橋。這次是疫情後首團國際旅遊氣泡，相信帛方很期待，會用高規格接待台灣旅客。

台灣《蘋果新聞網》

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