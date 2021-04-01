香港政府一直有意在與深圳羅湖口岸隔河相望的沙嶺建設「超級殯葬城」，日後將提供集殯儀館、火葬場及骨灰龕場於一身的服務；有消息指，當局於近期計劃再將議程提交立法會完成「超級殯葬城」的興建，引發內地網民關注。內地知名左派網紅司馬南周二（3月30日）就發表評論影片，指「超級殯葬城」屬厭惡性設施，批評港府未有考慮深圳民眾感受，又指此舉反映港府未有配合大灣區發展。

沙嶺「超級殯葬城」的計劃最早於2012年提出，預計於2022年落成，分階段提供逾20萬個骨灰龕數目，每年可提供17.8萬個火化時段的火葬服務，成為香港未來的主要殯儀及火葬場所。直至2015年，有關計劃在內地曝光後，引發不少羅湖居民的強烈反彈，不僅擔心生活環境受影響，甚至令樓價貶值及出現居民大搬遷。

立法會新界東議員容海恩周日（3月28日）受訪時稱，單一興建「殯葬城」與大灣區規劃格格不入，呼籲政府重新檢視北區的整體發展，訂立一個更能配合大灣區發展的規劃大綱，並建議殯葬服務可以考慮遷至遠離人煙的區域，將深圳、香港兩地之間寶貴的黃金發展的地段用於更有價值的地方。

司馬南亦在影片中表示，港府在距離深圳中心商業區約300米外的地方興建「超級殯葬城」，「工程落成後，當地老百姓就意味着每天低頭不見抬頭見，只要抬起頭來殯葬城就會出現在你面前，我不論你高興不高興，風從那邊刮過來，殯葬城的風就噓噓的吹在你身上，你說你甚麼感覺？所以深圳老百姓對這事心理壓力就特別大。」

司馬南又批評此舉反映港府未有配合大灣區發展，「（香港）官員缺乏深港發展的理念，你長期把厭惡性的設施墳場，你放到香港的邊境，你沒有融入國家發展的大局，你這叫給人添堵，你這叫不重視黃金地帶的地價升值所產生的延伸收益，於商業於人情世故與未來發展，你條條都說不通！」。他最後表示，港府在這黃金地段建設殯葬城，「將心比心，無論如何我今天已經說了很多，反正這事香港政府你坐這兒看着辦吧！」

有關片段引起網民熱議，有留言稱「林鄭的所謂融合大灣區，便是建設一個超級殯儀城，做法太不可取了」、「香港政府要破壞深圳的風水寶地，破壞經濟發展，很歹毒的心態」、「香港政府議員難道心就這麼黑？同胞啊，建一個墓地給你們家門口，你們會願意嗎？」。

《蘋果》資料室／文匯報／Youtube

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！