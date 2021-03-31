美國國務院發佈《2020年度人權報告》，首次在報告中指控中國政府對維人進行「種族滅絕」。報告中提到過百萬維吾爾人被新疆政府任意拘押、200萬人需接受再培訓，有人在囚其間死亡、婦女指證被強姦。人權組織認為美國政府正式在年報使用「種族滅絕」一詞，代表對新疆人權狀況極度關注，相信拜登政府下一步將制訂追究機制。

美國國務院周二（3月30日）發佈最新一份人權年報，在中國部份提到眾多中國人權問題，當中以新疆問題最為顯著。報告引述去年多份組織報告及報道，指這一年新疆維吾爾族穆斯林、少數民族和宗教群體面對種族滅絕和侵害人身的罪行，當中包括過百萬平民被任意監禁，200萬維人需要接受「再培訓」，政府任意令維人突然失蹤，婦女面對強迫絕育、墮胎、強姦，平民慘遭酷刑、強迫勞動，同時宗教自由和言論自由也被嚴重限制。國務卿布林肯在新聞發佈會表示，世界各地出現了人權倒退現象，「今天公佈的報告顯示人權趨勢繼續向錯誤的方向發展，我們看到證據顯示這種情況在世界各個地區發生」。

料拜登政府將訂追究機制

翻查去年的美國人權年度報告，時任國務卿蓬佩奧在報告上並沒有用上「種族滅絕」的字眼，亦沒有這一次報告上提到有超過200萬人需接受「再培訓」。美國首次正式定性中國對新疆維人種族滅絕是在蓬佩奧離職前一日，而現任國務卿布林肯也在上任後認同蓬佩奧的定性。

《華盛頓郵報》引述人權觀察中國專家理查森（Sophie Richardson）報道，指報告反映美國對中國侵犯新疆人權情況極度關注，她估計拜登政府下一步將會制定策略，當中包括搜集更多證據以及訂定追究機制等。

外交部發言人華春瑩昨以長達7分鐘來回應美國人權年報，指美國對新疆亂扣帽子，又提及美國多年前的歷史，包括對印第安人屠殺及「黑奴」，「美國根本沒有資格指摘中國的人權問題」。

打壓採訪疫情公民記者

不過，不單美國，加拿大和荷蘭議會也在早前通過譴責中國政府在新疆進行種族滅絕，而過去各國的人權組織都有指出新疆人權問題，澳洲戰略政策研究所在去年3月發表維人被強迫勞動的報告，德國學者鄭國恩也發表報告指新疆強迫維族女性節育。上月初，超過50名來自人權、戰爭罪行和國際法領域的國際專家撰寫報告，指中國政府對維人持續進行種族滅絕。

報告也有提及中國去年其他人權狀況，包括中國政府打壓採訪武漢肺炎疫情的公民記者，包括曾前往香港觀察反送中的陳秋實。陳秋實的友人徐曉冬早前上載影片表示，陳秋實目前在青島與父母居住，但不能發聲。

時事論員林和立對本報指，美國這一次在年度人權報告正式以「種族滅絕」說明中國迫害新疆維人的狀況，可反映出拜登政府對待中國人權問題，已是跟從上屆特朗普政府的強硬路線。

《華盛頓郵報》/《蘋果》記者