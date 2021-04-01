美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天與台灣駐美代表蕭美琴會晤，他今天在Twitter公開分享兩人合照，強調任內努力支持台灣，美台共享諸多價值。蕭美琴則在Twitter表示，她請蓬佩奧享用鳳梨酥、珍珠奶茶等台灣美食。

蓬佩奧表示，自己很高興昨天與蕭美琴會面，在擔任國務卿期間，即使面對巨大壓力，他努力支持同為民主政體的台灣。他強調，美國與台灣同享自由、民主與自由市場經濟等核心價值。

據了解，這是兩人首次會晤。蓬佩奧同時在Twitter上分享他與蕭美琴的合照。根據背景推斷，兩人會面地點就在華盛頓雙橡園（Twin Oaks）。

蕭美琴亦在Twitter帖文回應，很榮幸能與蓬佩奧會面，台灣感激他的友誼與支持，期待就台美長年友誼與夥伴關係持續討論對話。蕭美琴向記者透露，她特別請蓬佩奧吃鳳梨酥、鳳梨蛋糕與珍珠奶茶等台灣美食。

至於是否有當面邀請蓬佩奧訪台，蕭美琴表示，她有表達台灣很多朋友期待蓬佩奧來訪，待疫情改善、邊境管制措施鬆綁後，盼能安排。

擔任國務卿期間，蓬佩奧多次公開支持台灣國際參與、譴責中共打壓台灣。卸下國務卿職務之前11天，他宣佈取消美國長年為美台官員交往自設的限制，被視為美台關係近年的另一項重大突破。

對於是否有計劃訪台，蓬佩奧3月9日接受中央社專訪時表示，他不便評論他可能訪問或不會訪問哪些地方，但若有機會造訪台灣，「會是很棒的事」。

中央社

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