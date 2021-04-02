（新增內容）台鐵408次太魯閣號今日（2日）在花蓮縣大清水隧道附近發生出軌事故，造成至少41人死亡，美國在台協會（AIT）透過臉書向事故中的傷者、罹難者、家屬及受影響的民眾致以最深切的慰問及哀悼：「在這個艱難的時刻，我們希望台灣人民都能夠得到慰藉及平安」。

AIT過去在台灣發生重大災難時亦有發聲，2018年10月21日台鐵普悠瑪號於宜蘭出軌翻車，造成18人死、215人受傷。AIT亦在事發翌日對事件發聲，表示深感哀痛，並向所有傷者和受難家屬表達最深切的慰問之意，希望台灣早日度過難關。

剛從台灣出訪回帛琉的總統惠恕仁表示，對此感到很震驚、訝異、難過與沉重。惠恕仁說，希望代表帛琉人民向罹難的家屬、傷者表達最深的慰問。他說，台灣、帛琉就像一家人，「我們感同身受，覺得悲傷」。

事件亦引起美國有線電視新聞網（CNN）、路透社、《紐約時報》等外媒注意；其中《紐約時報》中文版在網站主頁的當眼位置報道事件，英文版則引述台灣交通部長林佳龍臉書與中央社報道，更以數十年來最致命的鐵路事故來形容該事件。

路透社網站同樣在主頁報道，提到太魯閣號載着許多遊客與連假而開始返鄉的旅客，「恐成為台灣40多年來最嚴重的鐵路災」，車廂因撞擊而破裂變形，部分車體也遭壓扁，這些都阻礙救難人員搶救傷者。報道亦提到，當時太魯閣號上不少乘客是站着，增加了撞擊時的致命程度。

路透社／《紐約時報》/ Facebook / 台灣《蘋果新聞網》

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