台灣清明節連續假期首天，台鐵發生嚴重出軌意外。花蓮清水隧道外，一輛工程車從山坡滑落，砸中剛好行經的台鐵太魯閣列車，致該列載有約350名乘客的列車卡在隧道中，車廂變形，第8節情況最慘烈，駕駛座亦全毀，司機目前失去聯絡，不少乘客已破窗逃出。據鐵路警察局指出，現場至少有68人送醫，36人命危、72人受困，該車失聯的列車長已獲救。

有台媒報道，車上不少乘客是要返鄉或出遊，都被這突如其來的巨大撞擊嚇了一大跳，心有餘悸。有乘客在事發後連忙爬窗，也有人爬上列車頂逃難，險象環生。從網上流出的現場照片可見，有乘客抱着行李爬出列車，仿如在荒野塵土中逃難。

根據隧道內的最新畫面可以看見，列車車頭、車廂都被削掉一半，車體嚴重變形受損，相當驚悚。隨着民眾逃命畫面曝光後，車廂內部景象也曝光。有網民在Facebook專頁「台東大小事」貼出驚心照片，可見車廂內一片狼藉，座椅呈90度毀損，東西散落一地。所幸其家人現已離開車廂到醫院檢查。

台灣總統蔡英文在FB發文指，稍早她接獲通報後已作出4點指示：1.各相關單位全力投入救援任務；2.衞福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；3.交通部及台鐵積極因應後續交通調度；4.運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。她強調，全力搶救受困者是最優先任務，「我們為救災人員加油，更祈願人員平安」。

花蓮消防局表示，上午9時35分接獲民眾報案，台鐵太魯閣列車408車次發生事故，在行經大清水隧道時，疑似有一輛工程車從山坡滑落，撞擊準備進入隧道的太魯閣號，造成整列火車出軌，並有多節車廂毀損、傾斜，車廂內還有不少乘客受困。消防局立即派出12輛各式救援車輛、35名消防人員趕往現場救援。

花蓮縣消防人員趕抵現場，發現出軌的太魯閣號408車次，共8節車廂，約有350名乘客，在大清水隧道出軌，造成列車擦撞隧道壁，約有4至5節車廂變形，搜救人員上午9時58分抵達現場，先對1至3車廂疏散約60人，而4至5節車廂變形搶救中，初步目測多人無生命迹象，搜救人員先針對列車乘客檢驗傷勢。

搜救人員在上午10時31分，先疏散1至4車廂約80至100人，中央災害應變中心預計10時50分，調派空勤總隊UH-60M（黑鷹）型機、編號NA-707花蓮機場起飛到場勘災；花蓮縣消防局則出動12車、35人，另宜蘭縣消防局亦派出6車、14人到場支援。

事發後，交通部長林佳龍指示台鐵局代理局長祁文中成立前進指揮所，祁文中也趕赴現場中。

台鐵宜蘭運務段段長謝清田指出，事發處在花蓮崇德和仁間，仍可維持單線運轉，詳細受影響人數及車班正在統計中。

中時新聞網

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！