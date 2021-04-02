英國廣播公司新聞網（BBC News）原駐北京記者沙磊（John Sudworth）因大陸不斷施壓、甚至派員跟蹤，決定改到台灣駐點。在北京，外交部發言人華春瑩曾批評沙磊是因為「心虛」才離開，這位駐京9年的資深記者抵台後首次發文，強調自己會繼續報道大陸新聞，並指對大陸民眾深感同情，直言在對岸處境最危險的，就是那些敢於說出真相的人。

沙磊的文章於今（2日）早刊登於BBC新聞網，他先談到離開北京時全程遭便衣人員跟蹤，「直至最後一刻都能顯示出在大陸報道新聞的嚴酷事實」。沙磊說，即便他被迫離開大陸，仍會在台灣報道對岸狀況。他認為，以現在的網絡科技，即便是強國也無法避免「凡走過必留下痕迹」的命運。

對於華春瑩在記者會上拿出他在新疆的報道，指是「虛假報道激怒大陸人民」，沙磊幽默地回應，認為不太可能發生：「大多數的大陸人都看不到我們的報道，因為我們被封鎖了。」

令沙磊覺得非常諷刺的是，大陸當局把「說中共壞話的外媒」都趕出去後，卻能享有國際空間的言論自由，讓官媒記者利用社交平台毫無根據地指控外媒記者，他認為對於鼓勵好新聞及正確資訊的自由流通來說，不是好現象。

沙磊又說，現時最擔心且欽佩的，是繼續留在大陸的外媒記者。沙磊表示，近年已有不少外國新聞媒體被迫離開大陸，事件起源乃因中共企圖在國際社會發起意識訊息戰，「據傳是中共高層機密的9號文件指出：包括新聞自由在內的西方價值就是這場戰爭的主要目標。」

沙磊所提的9號文件，是中共中央辦公廳於2013年印發的文件，要求各層級通報有關意識形態的狀況，下令高校和媒體不准討論或觸碰7個敏感議題：普世價值不要講、公民權利不要講、公民社會不要講、司法獨立不要講、新聞自由不要講、權貴資產階級不要講、共產黨的歷史錯誤不要講。

沙磊認為，BBC對於新疆人權、大陸武漢肺炎疫情、香港遭打壓等相關報道，都被視為「9號文件」的核心問題。

BBC／台灣《蘋果新聞網》

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