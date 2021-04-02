台鐵太魯閣號發生出軌意外，成為數十年來鐵路死傷最嚴重事故，各界為此心傷憂慮，但國民黨未有放過攻擊政敵的機會，立法院國民黨團在Facebook製圖暗示交通部長林佳龍只求賠償不顧傷者，被大批網友罵爆政治操作，事隔1個多小時要刪文；國民黨青年團前總團長田方倫也在Facebook諷刺林佳龍在任內發生多次事故仍然在任是命太好，同樣遭網民留言痛罵講風涼話，結果事隔2小時要道歉。林佳龍則強調，現時救援優先，不會一走了之。

今次台鐵事故初步調查原因是工程車由於沒停好，從20公尺高處下滑到軌道，造成悲劇，台鐵也將向廠商求償。國民黨團稍早在臉書發文指出，東部民眾一條回家的路，為甚麼這麼難？還製圖引述林佳龍指台灣會要求賠償，質疑後者求償優先，不理會傷者。

貼文一出，湧入大批網友批評政治操作。其中台灣傳媒人黃暐瀚也留言質疑國民黨團「做這張圖是甚麼心態？黃暐瀚又為林佳龍辯護，指若出軌確定是工程車所害，求償是合理，「林佳龍說會求償，有說不搶救嗎？」，奉勸「國民黨團小編若懂民心，快把圖改掉、下掉，不要討罵了」，結果事隔1小時，國民黨團已將該文刪除。

不過，人類總要重複同樣的錯誤，國民黨青年團前總團長田方倫亦指自交通部長林佳龍從上任以來，「經歷過聰明的用路人、經歷過雪隧狂塞40個小時、經歷過遊覽車公路翻車意外，現在又發生了太魯閣號翻車，如果還能繼續當部長，是他命太好？還是台灣人命太差？」，接著又稱「我不會說他無能，因為他把NCC（國家通訊傳播委員會）處理得很好」。

田方倫的言論引起許多網友不滿，接連留言痛批，指摘他在救難關頭仍消費重大意外跟死傷民眾，「救災第一，你在搞甚麼？你的認知程度低於地板？」、「目前還在救災，不斷唱衰，人命這麼不值到讓你看輕嗎？」、「說甚麼風涼話！」、「這樣的發言只會降低你自己跟貴黨高度」。

結果田方倫兩小時後再發文指，指自己也在祭祖掃墓的火車上，感受更為強烈。他對自己的文字引起大家不滿致歉，並願亡者安息、願生者平安。

林佳龍則向台灣民眾道歉，並強調此時搶救優先，也須與台鐵配合其他單位調查事件。他又指自己現階段仍會堅守崗位，不會一走了之，但會承擔一切政治責任。

林佳道亦說今次重大事故今人震驚，傷痛難以言喻，對所有罹難者家屬及身心受傷的民眾感同身受，交通部後續對罹難司機員及傷亡乘客的撫恤，也將以最高標準妥善處理。

台灣《蘋果新聞網》／Facebook／《自由時報》

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