台鐵太魯閣號408車次今早疑因遭從坡上滑下的工程車砸中，在花蓮清水隧道發生嚴重出軌事故，造成逾百死傷。倖存的李姓列車長說，事發時列車緊急煞車，人在第一節車廂的他感覺到劇烈撞擊，下車後發現後面車廂卡在隧道出不來。由於每節車廂都坐滿，加上企位，估計當時有約200人受困。

而幸運生運的他，事發後第一時間除了報平安，還協助現場救援工作，展現敬業精神。

台鐵一名不具名列車長表示，李姓列車長年約40多歲，已婚，平常工作認真，與其他同事關係都很好，也是工會協商工時代表，常常為員工爭取權益。出事時，他立刻透過電話與車班聯繫，車班要他聯絡司機，他隨即嘗試聯絡，卻已經連繫不上，他曾嘗試走到前面車廂找司機，但因車廂變形無法過去，他便盡量查看旅客情況。

與李姓列車長認識的台鐵企業工會理事長陳世杰表示，李姓列車長為人熱心負責，很替他人着想，所以看到他在現場協助幫忙的新聞，沒有感到太意外。他說，印象中，李姓列車長到花蓮車班應該沒有太久時間，希望本次事件能平安落幕。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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