（新增內容）台鐵太魯閣號408車次今（2日）早疑遭從坡上滑下的工程車砸中，在花蓮清水隧道發生嚴重出軌事故，造成逾百死傷。截至晚上7時，搜救工作仍在進行中，官方公布11名死者的身份，當中包括1名法國人，另外有多名遇難者未能確認屍體，包括一對正在國立體育大學就讀的兄妹。

由於事發突然，加上衝擊力巨大，不少罹難者屍首分離，據指現場死者中，僅15人遺體較為完整，部份頭部嚴重破損，或僅有上半身、下半身或屍首分離，因此須待查驗身份。

未能確認的遺體中，包括花蓮玉里一對張姓兄妹，他們和父母一家4口搭上這輛死亡列車，結果僅母親生還。因到晚上仍無法確認兄妹遺體，讓苦苦等候的家人相當焦急，向前來慰問的花蓮縣長徐榛蔚求助。

據了解，遇難的張姓兄妹同樣就讀國立體育大學二年級，哥哥張恩翔就讀體育推廣系，妹妹張恩昀則是短跑好手，也是有全國大專校院金牌潛力的學生，不料這次與父親三人一同遇難。

由於遇難者的殘肢散落在車外、車道及車位下，下午4時許，搜救隊人員進入第6節車廂，並往第一節車廂方向沿途全面清查搜索。搜救人員表示，由於車廂嚴重扭曲變形，需要利用燈光去檢查有沒有遺體或屍塊殘肢被遺漏。消防署陳毅修專員補充，隧道內光線不良，且車體扭曲很嚴重，有椅子等遮蔽物，罹難人數或會增加。

逾20名罹難者家屬今午到花蓮殯儀館等候認屍，不少家屬難忍悲痛，淚流滿面，哭聲響徹現場，部份人更情緒激動，哭至幾近昏厥，需親友扶着。

其中一名死者家屬黃小姐指出，她是接到警方通知，要來認領老公妹妹的屍體，但認屍程序混亂，遺體未依照男女分開，認了33具男女屍體依然找不到小姑。她認為她是來認領女性屍體，卻要看遍每一具屍體照片，對家屬來說都是非常大的壓力，希望有專業團隊介入，讓程序更順利。

由於今次涉及罹難者眾多，花蓮殯葬商業同業公會緊急調集全縣百餘座冰櫃待援，並有30名遺體修復師趕赴當地協助，花蓮地檢署與宜蘭地檢署法醫趕抵殯儀館進行相驗工作。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，有傷者向他形容現場慘況，指在車廂內目睹親友頭部嚴重外傷，腦漿外溢，讓人感到傷心難過。

ETtoday新聞雲／台灣《蘋果新聞網》/ 中央社

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