中美會談火爆交鋒，美方關切台港議題，中方指無法退讓，預料拜登政府對中路線將持續強硬。美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）將於7月卸任，外界關注台美關係未來是否延續特朗普政府時期的「最佳」狀況。據悉，美方已向台方提交新任處長人選，可望由美國APEC資深官員暨國務院主管澳洲、新西蘭及太平洋島國事務副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任。

孫曉雅若接下AIT處長一職，將打破歷任處長皆為男士擔任，創下首度由女士出任的紀錄。AIT對此不予評論；台灣外交部則指，對於美方人事任命，台方沒進一步評論，無論是誰接任，台方均樂願合作，深化台美友好關係。

出生於美國佛羅里達州坦帕市的孫曉雅，在喬治城大學外交學院畢業，會說中文及土耳其語；1991年進入美國務院，2019年5月進入國務院亞太局，主管澳紐暨太平洋事務副助卿。她曾外派台北、都柏林、安卡拉、伊斯坦堡、京斯敦與北京。她被派駐中國時，與當時也在北京的美亞太助卿被提名人康達（Daniel Kritenbrink）一起共事。2020年3月孫曉雅職等升為公使銜參事，AIT處長職等從司徒文開始都是公使銜參事。

台美2019年舉辦首屆「太平洋對話」，當時訪台的孫曉雅在開幕致辭時重申，美國對太平洋的承諾堅定且將更強勁，也強調台灣是太平洋與世界的夥伴，美台將繼續合作，促進印太區域自由開放且繁榮。

孫曉雅與台灣的淵源不僅如此，她訪台時透露自己第一次到台灣是26年前派駐到AIT工作，「當年（首次外派）台灣和現在已經大不相同。」

身為美國APEC（亞太經濟合作會議）資深官員，孫曉雅也曾提過台灣在APEC中扮演重要角色，讚揚台灣不但積極促進女性經濟賦權、鞏固供應鏈及推動貿易，同時也推動數碼經濟的發展。

台灣《蘋果新聞網》

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