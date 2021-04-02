台鐵太魯閣號事件導致逾百人死傷，多個家庭陰陽永隔，令人神傷，但同時亦顯示台灣人守望相助的精神，多間企業、網絡紅人、藝人、政黨都表示會捐款支持救援和幫助家屬渡過難關，目前已最大筆的單一捐款達1,000萬新台幣（下同，約272.5萬港元），花蓮亦有多間酒店表示會向救援人員和死傷者家屬提供免費住宿。

遠雄集團下午表示，為因應救災物資及災民家屬撫恤所需，遠雄集團盡企業社會責任，捐款1,000萬元，為台灣祈福。微風集團亦表示，為盡企業社會責任，同時感謝辛苦的救難人員，會從微風基金會捐出500萬元（約136萬港元），為台灣集氣祈福。

除了企業，網絡紅人亦慷慨解囊。「館長」陳之漢表示將捐出250萬元（約68萬港元）協助政府救災，目前正跟政府機關聯繫，待賬號確定後就會捐出款項，而稍早宣佈捐贈100萬元（約27.3萬港元）助死難者家屬的港星杜汶澤也在館長Facebook留言「館長就是英雄好漢！」

另一網紅「486先生」也表示將捐出200萬協助受害的民眾。他說：「我震驚的說不出話來，如此一瞬間造成如此的悲劇，這真的是非常誇張也非常難以讓人接受。」

民眾黨台北市黨部之黨職人員及台北市議員林國成亦自發性捐出一日所得，以協助政府救災、賑災之用。林國成表示，面對災難，本來就不該分你我，大家都是台灣人，「我們早就是同島一命」。

伸出援手的還有一眾花蓮酒店業界，花蓮旅館公會宣佈即日起，有20間花蓮酒店會向前線救難人員提供免費住宿；另外，花蓮翰品酒店亦表示，已關閉所有訂房渠道，預留8間房間供傷者家屬免費入住，讓不少網民直呼暖心。花蓮foodpanda亦表示不接單，並組成「貓友大隊」，駕電單車載着物資前往災區。

綜合報道

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