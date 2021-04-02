多間國際名牌公司因為關注新疆人權問題暫停採用「新疆棉」而遭內地網民狙擊杯葛，包括國際連鎖時裝品牌H&M、運動名牌Nike以及Adidas等成為抗議目標。H&M於3月31日發聲明回應但因未有道歉，未能平息事件，甚至有網民舉報其官網上的中國地圖有問題，令H&M主要負責人被約談。

通報指，H&M官網的營運企業海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司（下稱企業）接到通知後第一時間糾正錯誤。上海市規劃和自然資源局、市互聯網信息辦公室已對企業聯合約談，要求企業依法辦網，認真學習《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國測繪法》《地圖管理條例》等法律法規，該企業回應指接受管理部門訓誡，並將切實開展整改。

雖然官方通報未有表示今次約談與H&M拒用新疆棉是否有關，但內地的官媒和網民紛紛對號入座。

央視的評論指，H&M傷疤未好又闖禍，認為糾錯只是第一步，絕不能「犯了再改，改了又犯」，敬告H&M等企業「別突破底線、觸碰紅線、挑戰高壓線」；評論又指中國人熱情好客，但不歡迎冒犯核心利益的企業。

愛國小粉紅亦繼續批鬥H&M，指「不尊重中國就不配得中國人的尊重 ，繼續抵制吧」、「HM作死，中國身正不怕影子斜」、「不想看見這家辱國企業」。

網信上海／央視

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