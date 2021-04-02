台鐵太魯閣號列車408車次今早行經花蓮縣秀林鄉「清水隧道」時，疑因一輛工程車從山坡滑落，引發嚴重出軌意外，至少36人死亡。消息傳出後，大陸媒體紛紛引用台灣媒體相關報道，卻刻意在影片上打上「中國台灣」，為慘劇強加政治意味；更有大陸網民冷血嘲諷：「死的如果是台獨就好了」，隨即被其他良心網民大罵「黑心」，更有數千網民點讚。

包括央視、新華社等官方媒體，分別引用花蓮官方和台灣媒體對出軌意外的報道。國台辦發言人馬曉光則表示，大陸有關方面高度關切和關注後續救援進展，並向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問。

然而，儘管事件完全與兩岸政治無關，但仍有媒體加上政治味，刻意在影片上打上「中國台灣」；下方的留言區更明顯可看出大陸網民素質兩極。

有人冷血嘲諷說台灣的鐵路安全不如中國：「事故隱患頻發，隱患排查不到位，安全管理不到位，安全生產教育不到位」、「好好搞建基，誰的命都是命。接連發生這樣的問題，說明真的太爛了……這離上次列車造成多人死亡事故才過去三年。」

有小粉紅則刻意將此次慘事與政治掛鈎：「死的如果是台獨就好了」、「老天有眼，中國人沒事就行」、「希望中國人沒事」。不過，隨即被網民反罵：「你去看一下心臟是不是黑色的。」

另有人認為，此時關切台灣人只是「自作多情」，同樣馬上被理性網民教育：「無論甚麼國家甚麼地方發生天災人禍和重大事故，我們都不要幸災樂禍，因為意外不知道發生在誰身上。」

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