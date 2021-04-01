美國貿易代表署（USTR）周三發表《2021年國家貿易評估報告》，批評中國主導型市場經濟和政府補貼，並指中國是全球產能過剩的「主要創造者」（leading creator），誓言美國當局會解決這種損害美國企業和農民的貿易壁壘。

波音CEO倡貿易與人權區分

報告長達574頁，其中30頁談及中國的貿易行為，批評中國政府向國內企業提供過千億補貼去支持《中國製造2025》，並要求企業達到市場份額的預設目標，令鋼鐵、太陽能多個行業出現產能過剩，而上述問題構成明顯障礙，影響美國未來增長機會和全球經濟的公平性。

報告亦肯定上屆政府與中國簽訂的中美第一階段貿易協議，稱其「建立了強而有力的爭端解決系統，可確保迅速有效地實施和執行」。報告指出，2020年美國對中國貿易逆差為3,108億美元（約2.42萬億港元），比2019年減少約10%。路透社分析指，報告清楚顯示出，美方打算繼續對傷害美國出口成長的外國貿易政策，採取更強硬的手段。中國商務部回應報告稱，中方一貫反對單邊加徵關稅的措施，不利中美，也不利世界。

另一邊廂，美國飛機製造商波音的行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）同日指出，中國政治上比前朝特朗普政府時期更難處理，但美國始終要繼續與最大的商業夥伴貿易，美國不應拒中國市場於門外，否則歐洲飛機製造商空中巴士等競爭對手會乘虛而入。他稱限制貿易不會帶來任何好處，美國企業承受不了，故促請美國將貿易與人權等其他議題區分，讓中美兩國保持自由貿易環境。

USTR/路透社