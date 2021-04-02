台鐵408車次太魯閣號，今日清明節首天假期在花蓮大清水隧道撞上貨車意外，導致車頭及多節車廂在隧道內出軌，有車上乘客遇事後拍攝車內情況，邊拍邊驚呼：「撞到卡車了」、「火車報銷了」，場面令人驚心。另外，最新救援畫面顯示，由於仍有多節車廂卡在隧道內，搜救人員紛紛進入隧道內協助疏散旅客，有些旅客從車頂上驚險逃出隧道，接着再由在隧道外警員及消防人員一個接一個，像「接龍」般將送到地面，過程相當驚險。

據悉，不少網民紛紛在網求救，直言自己的親友剛好坐上這班火車，一直處於失聯狀態，並表示非常擔心他們至今仍卡在車廂中或山洞裏。更有很多網民把現場相關照片上傳到Facebook「花蓮同鄉會」，表示已經有很多消防人員到場。隨後跟貼的網民，紛紛貼出跟朋友的對話訊息，「剛剛朋友在車上回報，一台貨車施工掉到鐵軌旁邊撞到火車」。

另有網民在Facebook「台東大小事」留言，直指他的家人剛好搭上這班列車，而且現在卡在山洞內，讓他非常擔心，並上傳一張車廂內一片狼藉的照片。之後該名網民指出，他的家人已經被救出，送往醫院接受治療中。隨後也有網民回應，稱自己的孩子也在車廂中，而車廂變形，「整個黑暗的，門現在開不了」。其他網友則呼籲集氣並祈禱，希望最終能出現好消息。

台灣《蘋果新聞網》/ 中時新聞網

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