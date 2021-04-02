兩岸疫情最新數字：大陸周四（1日）新增9宗確診個案，其中4宗為本土個案，全部來自雲南，其餘5宗則為境外輸入個案，分別是上海2宗、湖南1宗、四川1宗、陝西1宗；累計確診90,226宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,039宗，死亡個案10宗。

雲南瑞麗市雖已封城，但新一輪疫情未遏，昨再增8宗本土病例，其中4人確診（2男2女，包括3名中國人及1名緬甸人，年齡介乎22歲至40歲），另4人則是無症狀感染者（3男1女；包括3名緬甸人及1名中國1，年齡介乎21歲至53歲）。

截止昨日（4月1日），瑞麗已有19宗本土病例及49宗無症狀感染者。昨晚7時起，當地已有5個中風險地區。

瑞麗周三凌晨（3月31日）開始的全民檢測，截至昨日8時，已採樣309,448份，完成檢測105,530份。瑞麗市委書記龔雲尊表示，在主動檢測中首先發現的患者已經被確認為是本土病例，但是否「零號病人」仍要調查。

市政府指，該患者是緬甸籍人員，去年初已經在瑞麗住了15個月，之後發現多名緬甸籍確診者都是在瑞麗長期居住，初步判斷是本土病例，但目前仍未能找到源頭。中國疾控中心專家就表示，瑞麗位於中緬邊境，而緬甸是東南亞疫情重災區之一，估計病毒從境外傳入可能性極大。

為遏止疫情，雲南德宏州包含瑞麗市在內的4個邊境縣市，會實施全民接種疫苗，其中瑞麗會在今日起開始接種，每個疫苗接種點將24小時工作，計劃用5天時間為30萬居民注射疫苗。

截至昨日，內地已有11個省共27個市因應瑞麗疫情，發出緊急通知，所有在3月14日以來到過瑞麗的人主動上報和接受核酸檢測。

國家衞健委今日消息，截至昨日，各地累計接種武肺疫苗1.26億劑次。

國家衞健委/新華社／央視網

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