中國官媒涉嫌公然造假，又一多例！法國一名自稱名叫波孟（Laurene Beaumond）的獨立記者，上月為「中國環球電視網」（CGTN）撰寫文章譴責外界對中國新疆政策的指控。但《世界報》（Le Monde）揭發，根本查不到波孟的任何資料，引發譁然，令人懷疑內地官媒涉嫌編造假記者散佈假訊息。

央視旗下的「中國環球電視網」上月28日在官網刊登法國獨立記者波孟一篇題名「我的新疆：停止假新聞專橫」的文章，內容與內地官媒觀點一致，以自身所見所聞破除各界對新疆維吾爾族穆斯林遭受種族清洗與迫害的指控。

波孟寫道：「我是法國人，我在中國住了將近7年。」而且，「因為生命的奇遇，我有家人住在新疆省會烏魯木齊。我在2014到2019年間時常造訪該區，我所認識的新疆和大家說的不一樣。」

她在文中質疑：「這是怎樣對中國的遠端公審，沒有任何實質證據、沒有任何有效見證，這些人根本沒有涉足過這個地方」接着又稱：「中國自我捍衞得好，公佈報告、見證、報道，並組織視訊研討會，邀請維吾爾自治區的官員以及中國駐英使館人員，但都沒有用。 這些指控嚴重傷害了歐盟與中國的關係」。

然而，世界報（Le Monde）前日揭露，向發放記者證的法國職業記者證委員會資料庫查證，發現根本沒有這位自稱「曾在巴黎多個報社工作」的記者資料。

法國新聞電台（FranceInfo）也在昨天的報道中指出，波孟的Twitter帳號創立於今年3月，大頭照用的也是網上圖庫的照片。除了這篇投稿外，Google搜尋波孟，則完全沒有其他文章。法國新聞電台評論：「對一個住在中國且與許多法國媒體合作記者而言，真是奇怪」。

隨後，波孟在上月31日又在中國國際廣播電台上發表「法國議員訪台：衝突的（真正）原因」。波孟在文中抨擊曾因台灣議題而與中國駐法使館槓上的法國策略研究基金會（FRS），她寫道：「該基金會假意要讓人更認識台灣與台灣文化 … 聲稱『台灣面臨傳統威脅』，並支持法國議員在疫情時期訪台。他們從未直接引用中國資料，但中國並不笨。這是企圖干涉中國內政的虛假藉口。」

CGTN上個月3日才獲得法國最高視聽委員會（CSA）的播放執照申請，就出現疑似捏造虛擬記者散佈新聞的疑慮，法廣（RFI）就此事向監督法國廣電媒體的CSA查詢。有關發言人表示，若該記者的文章僅發表於網站，CSA無權監管；若CGTN於電視頻道提到該名記者，CSA則可出面干預。

FRS學者波恩達茲（Antoine Bondaz）也在Twitter上表示，不敢想像才剛獲得播放執照的CGTN，會編造「波孟」這個法國記者假身份來發表新疆報道。波恩達茲在另一則tweet幽默寫道：「若她真的存在，而她也在文中提到我，我邀請她來採訪我」。

中國外交部長王毅在上月7日人大會議期間的新聞發佈會上，曾引用法國學者維瓦斯（Maxime Vivas）2020年底出版的著作《維吾爾：以終結假新聞》，以駁斥外界對中國侵害維吾爾族人權的指控。不過，法國國際關係研究所（IFRI）研究員朱利安（Marc Julienne）與《解放報》（La Liberation）上月30日揭露，這位自稱「不是中國專家」的退休工程學家維瓦斯，如何製作與北京同調的假資訊。

報道指，在維瓦斯長達165頁的書籍中，受中國官方宣傳影響的觀點隨處可見。維瓦斯認為，對於維吾爾集中營的指控是由美國設計的，目的就是要阻止中國強力崛起。據悉，他曾接受中國官方安排，於2016和2018年先後兩次造訪當地。

法廣網/ 中央社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！