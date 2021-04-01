【無孔不入】內地對維吾爾人的監控再有更多細節，澳洲網絡安全企業「Internet 2.0」近日從澳洲黑客手上取得上海公安局的110萬份監控紀錄，發現當局特別將8,000名維吾爾族人列為「懷疑恐怖分子」，其中400人未成年，年紀最小的「恐怖分子」僅五歲。有身處土耳其的維吾爾人得悉自己被內地懷疑為「恐怖分子」後，表明正打算離開土國，原因是土國與內地去年底簽署逃犯引渡協議。

澳洲黑客去年駭入上海公安局的資料庫，取得110萬份監控文件，當中找到名為「維吾爾恐怖分子」的開源資料平台（open-source data platform），他們近日將資料交到澳洲網絡安全企業「Internet 2.0」，揭發今次監控系統。

土國維人恐遭引渡擬離開

在110萬份監控紀錄及文件中，內地將部份人士及類別標明特別處理，現時未知中共有何後續處理。根據澳洲廣播公司（ABC）的報道，其中一類特別標明的是「懷疑恐怖分子及其他罪犯」，內有最少8,000名維吾爾人，當中400人是未成年，年紀最小僅五歲。報道指出，上海公安局人員曾登入該「恐怖分子名單」，檢視有關檔案及文件，相信這些維人曾被長期監控、扣查及問話。

ABC找到上榜「恐怖分子」的兩名維人，兩人均身處土耳其。其中一人稱2017年到上海迪士尼旅遊，當晚返回杭州便被上海公安局審問，當時公安稱：「無維吾爾人獲准逗留在杭州，原因是正舉行重要會議。」他返回新疆後隨即被抓入「拘留營」一個月，其間只准他穿內褲，處於冰冷及擠迫的空間。他說：「今次洩漏正是證明新疆有種族滅絕的重大證據。」他再補充說：「你曾到訪清真寺，就可能被列為恐怖分子，我認為中國政府想清除我們。」另一名上榜者曾在新疆監獄被扣十個月，但沒被起訴，他坦言感害怕，原因是土國去年年底與中國簽署逃犯引渡協議，他擔心被列為「涉嫌恐怖分子」後會被土國拘捕，引渡到中國，現時積極考慮離開。

5,000外國人同被監控

除了維人，有5,000多名外國人亦遭列入資料庫，包括澳洲和英國公民，澳媒發現有161名澳洲公民被特別標注，包括前澳洲駐日本大使、國家評估情報分析機構辦公室主任米勒（Geoff Miller）。鑑於內地曾拘捕外國人「危害國家安全」，加上中澳關係不佳，故澳洲極為關注標注是否代表內地將有進一步行動。Internet 2.0行政總裁波特（Robert Potter）指，今次文件屬中國大規模監控系統的一部份，有助外界了解中國結合刑事調查與政治部門，追蹤異見人士的手法。澳洲智庫戰略政策研究所（ASPI）資深研究員霍夫曼（Samantha Hoffman）相信，內地其他城市省分也有類似監控系統，代表未來內地官員可以追蹤境內任何一個外籍人士。

澳洲廣播公司