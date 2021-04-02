台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）今早於花蓮縣大清水隧道發生嚴重出軌意外，至少逾30人失去生命迹象，車身亦因擦撞隧道壁致變形，車頭更被削半。據現場人士消息，一度傳出失去聯絡的司機被尋獲時已無生命迹象。台鐵隨後證實，司機已殉職。

根據聯合新聞網調查，該名司機為台北機班的袁姓司機。台鐵司機員說，還在等台鐵應變中心正式宣佈，希望還有奇蹟，現在難過得說不出話：「是新婚的年輕司機……」據了解，司機家屬都非常難過，同樣希望等待奇蹟。

有指在台鐵公佈的死亡名單中，包含了該名司機。

台鐵則證實，事故司機殉職，旁邊機車助理受傷，後續會幫忙撫卹等處理。台鐵也說，昨天台北機務段才開心迎接EMU900型新車，就發生這樣的事故，感到很痛心。

有不具名司機表示，看到事故現場照片，車頭整個爛掉，就知道「司機一定躲不掉」，感到很痛心，現在去執勤也怕怕的，希望不要再有憾事發生。

列車上有乘客則因為找到空座椅坐下，幸運逃過死劫。一名坐在第五節車廂的邱姓乘客說，自己很幸運，原本站的位置現在擠壓非常嚴重，剛好在事故前看到有空位就坐了下去，放在後方的行李箱則恰好擋住了變形的車體。

邱姓乘客描述事故發生當下，指撞擊後仍聽到煞車聲，還有氣體噴出，列車突然變暗，仍繼續向前滑行。疏散過程中，邱姓乘客還看見了過世的旅客，一名女性鎮定地指引乘客離開。

聯合新聞網

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