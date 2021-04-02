台灣清明假期剛開始，正值台鐵南下疏運高峰，一列太魯閣號408次列車卻於早上9時28分發生可怕意外，在崇德、和仁間卡在隧道內，車廂嚴重變形，目測判斷多人沒有生命迹象。據查，當時台鐵大清水路段正在施工，因工程車沒有停好，從上方滑落至車軌，砸中剛好疾駛而過的太魯閣號列車，釀成出軌悲劇。台媒報道指，台鐵將向廠商索償。

台鐵局表示，出事列車的第2、3節車廂出軌、3至8節車廂卡在隧道內，該公司已即時成立一級應變小組，運安處已介入調查。另外，經初步研判，應是旁邊工程的工程車沒有停好，致滑落撞到太魯閣號，將向廠商索償。

台鐵局續指，照理來說，工程車在沒有工程時，不應停在斜坡上，因為工地幾乎都是山區，停在斜坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動。現在沒有施工，應停在平坦的地方。

台鐵局正在釐清工程車會停在斜坡上的原因，若是廠商疏失，就會依照合約向廠商索償。

據台《蘋果》調查，當時該路段正在施工，工程已接近完工，目前已停工。

台灣《蘋果新聞網》／東森新聞雲／中央社

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