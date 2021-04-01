台帛旅遊氣泡首發團昨出發，史上首次旅客在機場完成武肺檢測陰性後才可登機。台灣蘋果新聞網記者跟團直擊，昨提前五小時到機場體驗「鼻咽採樣」檢測，然後隨着中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣佈123人檢測全數陰性，團友成功與訪台的帛琉總統惠恕仁一同搭華航班機起飛，於昨晚抵達帛琉，展開四日三夜旅程。

首發團由六家旅行社組團共100名台灣旅客，加上周日訪台的帛琉外交使節團23人，全機共123人。台灣《蘋果》記者隨團採訪，昨晨9時許抵達桃園機場，與團友一同前往臨時檢測區，內有六名醫護人員為團友進行「鼻咽採樣」檢測，僅15分鐘便完成，然後前往專用休息區等待兩小時，至中午領取新鮮出爐的陰性檢測證明，才開始托運行李、入關及安檢。

提早五小時機場檢測

陳時中前來視察，並宣佈123人檢測結果全為陰性，旅客可如期出發、安心出遊。下午1時58分，終於登機，陳時中在閘口歡送，旅客進入機艙時，空中服務員皆穿上保護衣、護目鏡和手套，一聲「歡迎登機」，讓旅客忍不住驚呼：「好久不見的感覺！」航班下午3時18分起飛，途中帛琉總統惠恕仁客串機艙廣播，非常親民，「所有的景點都非常歡迎大家，希望大家在帛琉有個美好又愉快的旅程！」接着惠恕仁步入機艙將印有帛琉圖樣的防水袋和印著台帛國旗的口罩送給台灣旅客，大家搶着與他合照。

三個多小時後，航班於傍晚抵達帛琉，地勤人員向台灣旅客雙手噴灑酒精消毒。步出入境大堂時，熱情的帛琉人替旅客戴上貝殼珠串迎接，還有歌唱跳舞迎賓，在機場舉行歡迎儀式，因時間已晚，旅客直接回到酒店休息並於房內用餐。

台客：榮幸跟惠恕仁同機

車程中觀察帛琉街上燈光不多，仰頭就能看到非常多的星星，空氣中瀰漫著鹹鹹的海水味。

台灣財經博客蕭啟斌是團友之一，由於住單人房加上保險，團費達8萬多元新台幣（下同，約2.2萬港元），他坦言一年多沒有出國，所以很期待這次海外旅遊，也希望對華航股價有幫助，因此來親眼見證。另一名旅客、24歲的藍小姐表示，雖然覺得團費有點貴，但還可以接受，而且這次跟帛琉總統同機，感覺與有榮焉，而在機場檢測被棉花棒戳鼻孔，則沒有想像中痛。各旅行社安排的第二天行程不同，記者參加新光醫療媒體團，預計將參觀有「小白宮」之稱的帛琉總統府及帛琉國家博物館等。

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