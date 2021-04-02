台灣花蓮清水隧道外，一輛台鐵的工程車從山坡滑落，砸中剛好行經的台鐵太魯閣列車，造成太魯閣列車卡在隧道中，不少民眾已破窗逃出，警員及消防獲報趕抵現場，陸續將多名傷者送到花蓮慈濟醫院與門諾醫院。

整宗事發原因疑似因為撞到一輛工程車，當時在殅車上的民眾，在意外發生當下趕緊逃出車外，驚呼：「整個卡車(工程車)從上面掉下來，還好我在後面第四車廂，前面車廂扁掉了，一定有傷亡」。

一名坐在第7節車廂的女乘客接受其他媒體受訪時表示，她坐在靠走道的位置，當時她沒在睡覺，看着手機時突然一陣激烈撞擊，她被甩出座位後倒在地上，接着發現自己頭部流血，幸好有其他乘客幫忙止血，而因車門變形，只能破窗爬上車頂逃出。

另有搭乘該列車的民眾在「Dcard」報平安，稱部份出軌車廂的乘客都聚集在一個地方休息了，不過事故第一時間「當時晃很大，大家都在叫」，不少乘客都跌在地上、行李往前飛。另外也有一名男乘客表示，「狀況不好，我在出事的車廂現在還卡在隧道，行動正常的人已經出來了」。

讓不少差點搭上該列車的人驚嚇表示，「發車前才退票」、「原本要搭那班的」、「原本早上要搭那班，還好沒有票」、「目前卡在後面的莒光號，不知道要等多久，希望不要再傳傷亡，原本還跟那男友懊惱沒搶到那班太魯閣」。

網友更默默祈禱，「這一年也很不平靜......願傷者盡快康復」、「我剛剛經過那邊的路段....很多救護車跟消防車去支援，希望大家平安」「拜託天佑台灣」、「祈求車上乘客駕駛都平安」、「雖然行程被耽誤了，但希望大家平安回到家」；也感嘆「每一次事故都是全體人民的痛，有多少父母在等待孩子返鄉」。

綜合報道

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