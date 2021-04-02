台鐵今日發生重大意外，一列從新北樹林發車開往台東的408次太魯閣號列車，多人死傷，第5至8車廂因變形無法順利進入，救援持續進行中。台灣總統府發言人張惇涵對此表示，全力搶救受困者為目前最優先任務，總統蔡英文已作出四點指示，預計蔡總統約下午4時前往台鐵了解狀況及發表談話。

蔡英文指示的4點任務，包括（一）各相關單位全力投入救援任務；（二）衞福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；（三）交通部及台鐵積極因應後續交通調度；（四）運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

行政院政委兼發言人羅秉成表示，針對太魯閣號列車發生出軌意外，行政院長蘇貞昌較早前致電交通部林佳龍部長、內政部徐國勇部長，了解現場傷亡狀況以及危機處理，並指示兩位部長務必親自指揮調度，優先援救受困民眾，並請衞福部全力協助各醫院救治傷患，盡快恢復交通。

行政院長蘇貞昌中午先抵達位於台北車站的台灣鐵路總局聽取簡報，蘇貞昌的語氣比平常更沙啞低沉，對於罹難家屬與受害乘客表示最大歉意，向國人報告出此意外非常遺憾。他又說，意外後已第一時間有向總統蔡英文報告，並保持密切聯繫，會在完成搶救工作後追究責任，要求台鐵了解其他地方是否有可能發生類似情況，以防意外再次發生。蘇貞昌發表完約7分鐘講話後，並未接受訪問就直接離開，前往花蓮。

內政部表示，部長徐國勇已指示花蓮縣警察局及鐵路警察局全力協助現場交通及救災工作，並已派遣消防署特種搜救隊搭乘空中勤務總隊直升機，先行至災害現場，成立內政部前進協調所，徐國勇正趕往現場，預計下午抵達坐鎮指揮。

高雄市長陳其邁則表示，獲知消息後即致電花蓮縣長徐榛蔚，並表示高雄將提供協助，盼將傷減到最低，高市消防局特搜隊及搜救犬隊、衞生局醫護資源都已整備好，隨時配合調度支援。

駐美代表蕭美琴在FB發文表示，雖然她身在美國，但見太魯閣號火車意外新聞，讓人擔心，盼大家平安。

美國在台協會（AIT）也透過FB發表達慰問與哀悼，「在這個艱難的時刻，希望台灣人民都能夠得到慰藉及平安」。

而對岸的國台辦，發言人馬曉光表示，大陸方面高度關切及關注後續救援進展，並事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問。

綜合報道

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