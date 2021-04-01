《玫瑰玫瑰我愛你》（以下簡稱《玫瑰》）這首歌，1940年由著名女歌手「銀嗓子」姚莉演唱，最早在上海的舞廳裏流行。戰後流傳到外國，被譯成英文版《Rose, Rose, I Love You》，獲美國著名爵士歌手Frankie Laine一唱爆紅，打進全美暢銷歌曲排行榜（Billboard）頭三甲，風頭一時無兩。而大半生都在香港生活的姚莉，於前年離世，終年96歲。

1939年，猶太作曲家奧托‧約阿希姆（Otto Joachim）將陳歌辛（原名陳昌壽，1914-1961）哼唱的歌譜成曲，《玫瑰》由此誕生。隨後，上海著名電影人吳村（1904-1972）填上歌詞，1940年，《玫瑰》成為電影《天涯歌女》的插曲，由在劇中參演一角的姚莉主唱，傳唱至今。

美國哥倫比亞大學歷史對話與問責學人李家豪（Simon）說，《玫瑰》之所以紅出國際，歸功於當時的英國廣播公司（BBC）廣播節目主持人（DJ）Wilfrid Coad Thomas（1904-1991），一播即大受歡迎。Wilfrid於是譜成英文歌詞，「歌詞都好有意思，『make way』喺英文歌詞出現過三次，用嚟呼應返國語嘅玫瑰』」。

1951年，英文歌《Rose, Rose, I Love You》經美國歌手Frankie Laine（1913-2007）翻唱後爆紅，更一度高踞Billboard第三位，成為第一首打入榜前排位置的華人作品。荷李活影星Hugh Jackman也於2011年在電影《Snow Flower and the Secret Fan》翻唱這首歌。

至於唱紅《玫瑰》的一代歌后姚莉，原名姚秀雲，1922年在浙江寧波出生，胞兄姚敏是《那個不多情》電影監製及香港作曲家。1950年，姚莉與丈夫黃保羅遷居香港，之後誕下1子1女。2019年7月19日，96歲的姚莉在香港離世。

姚莉於1938年得到嚴華和周璇賞識，到「百代唱片」試音，1940年在周璇電影《天涯歌女》中客串一角，主唱插曲《玫瑰》。她在40年代紅極一時，與周璇、白虹、白光、龔秋霞、李香蘭、吳鶯音被譽為上海灘「七大美女歌后」。到香港後，先後加盟大長城唱片、百代唱片，成為當代叱咤風雲的歌后，憑獨特聲線被封「銀嗓子」，與有「金嗓子」之稱的周璇並稱，代表作除《玫瑰》外，還有《得不到的愛情》、《蘇州河邊》和《春風吻上我的臉》。

姚莉是多位歌后的偶像，包括鄧麗君、徐小鳳、潘迪華等，其經典歌曲至今仍有不少歌手翻唱，她自己也因翻唱多首Patti Page名曲，而有「中國Patti Page」的稱號。

而在姚莉的作品中，與猶太難民結緣的，還有一首與姚敏合唱的《恭喜恭喜》。這首歌同樣出自陳歌辛，他於1946年創作和發表，本是慶祝抗日戰爭勝利，因正值戰後首個農曆新年，成為了全球華人的經典賀年歌。「陳歌辛喺戰時認識咗一啲猶太嘅音樂家，其中一位就係喺1939年嚟到上海嘅猶太難民Wolfgang Fraenkel，陳歌辛曾經短暫跟佢學過音樂。」Simon說，這首歌的旋律與後來成為以色列國歌的《Hatikvah》（《希望之歌》）很相似，讓猶太朋友感到熟悉，有一年甚至在逾越節（Passover）時，高唱英文版的《恭喜恭喜》。他說，《恭喜恭喜》有着華人與猶太人之間一個很有意思的連結。

綜合報道

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