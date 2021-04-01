內地繼續增強民族情緒，具官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」昨日刊文，細數20年前的南海撞機事件、22年前中國駐南斯拉夫使館被美軍轟炸等國恥，又提出4月1日同時是被稱為「千年大計」的雄安新區之成立日子，通篇文章旨在激起民族榮辱感。

美澳戰略規劃加強援台

「牛彈琴」以〈4月1日，中國人心情最複雜的一天！〉為題，提醒網民中美過去30年來發生的三次重大歷史事件，包括1993年中國「銀河號」貨輪疑似載送化學武器原料給伊朗，被美方要求登船檢查，引發外交對峙；1999年中國駐南斯拉夫大使館遭北約美軍B2轟炸機誤炸導致三人死亡；2001年中美軍機在南海上空相撞，解放軍機師王偉身亡。

文章形容上述事件是「改革開放後最讓中國人屈辱和痛心的三件大事」，同時提到2017年4月1日是雄安新區成立的日子，指這一天「對中國人來說，不僅有悲情，還有憧憬和激動。」文末不忘批評美國「美國發起瘋來，全世界都發怵。」

另外，台灣海巡署表示，近期解放軍無人機在東沙島上空繞島飛行，不排除是搜集情報。隨着台美關係升溫，解放軍將強化擾台。美國駐澳洲坎培拉的資深外交官戈德曼（Michael Goldman）昨日接受澳洲國立大學訪問時表示，美澳雙方正進行戰略規劃，台灣顯然是重要的組成部份，美國不僅關注對台灣的軍事干預，還有黑客入侵的風險；台灣外交部發言人歐江安證實台美雙方上月30日討論了加強與拓展台灣參與國際組織的策略及做法。

微博/中央社