疫情爆發後，亞太首個旅遊氣泡——台帛旅遊氣泡首團約百名旅客，今早（2日）8時開始在帛琉本島的首日行程。帛琉總統惠恕仁更充當導遊，向媒體團導覽政府機關，包括台灣出資12億元新台幣（約3.3億港元）建造的總統府。由於帛琉至今零確診，當地居民也沒戴口罩的習慣。帛琉全島不設紅綠燈，居民出行全靠自律。

隨團的台灣《蘋果新聞網》今早觀察所見，帛琉全島沒有紅綠燈，據了解，過去帛琉政府曾在市區設置一支紅綠燈，但並非管制交通，而是讓民眾實物認識甚麼是「紅綠燈」，方便他們出國時，能遵守當地交通秩序。

因帛琉至今零確診，加上天氣炎熱，居民並無佩戴口罩習慣。當地一名男子受訪時表示，可理解到帛琉觀光的旅客會戴口罩，做好防疫，「只是觀光客不能理解為何我們不戴口罩」。

帛琉總統惠恕仁今日還充當媒體團的導遊，導覽總統府、行政、立法機關。惠恕仁介紹該3座大樓於2007年完成，帛琉憲法規定原本首都定都科羅，但總統府建城後，根據憲法搬來這邊，未來也會加強此處開發。

其中總統府被稱為「小白宮」，設計以白色巴洛克建築為藍圖，搭配羅馬式圓形支柱，是全密克羅尼西亞群島國家最雄偉、壯觀建物，由台灣斥資12億元新台幣並協助興建。

不過，報道指，外表富麗的總統府，內部建材相當粗糙，裝潢也欠佳，通往國會大樓頂樓的樓梯，牆面還有似未完工的痕迹，管線也外露；國會大樓的女廁雖有5間，其中2間的門無法關上。

旅行團下午轉往台灣駐帛琉大使館。另位於科羅爾的帛琉國家博物館，也是今天參訪行程之一。該館建於1955年，前身是日本氣象站，外觀為2層白色樓房，建築簡樸，正門有帛琉特有木雕，館內相關人類學、藝術、歷史和自然等文物約3,500件，大部份是帛琉文物。

台灣《蘋果新聞網》

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