【本報訊】中國科技品牌小米日前舉行春季發佈會，最矚目是品牌正式啟用全新標誌，瞬即成為中港台網民熱話。由國際著名設計師原研哉親自操刀，對比舊有標誌，新標誌明顯由方形變圓形，不少中國網民狠批「實際上就像沒有換過」。媒體顧問楊永樂接受本報訪問，認為小米這次有大師原研哉親自解釋設計理念，而且獲得廣大關注，「單係講巿場效果已經超值！」

花三年時間完成

小米周二舉行春季發佈會，現場播放短片，原研哉親自說明新標誌融入「Alive」設計理念，具備超橢圓數學之美，「不再局限於畫面的一角，彷彿有了生命」。小米官方指新標誌由原研哉歷時三年設計，採用新的超橢圓輪廓設計，代替原先的方形輪廓，重新設計「xiaomi」字母標誌，保留品牌主色橙色，不只外形改變，「更是內在精神的升級，為品牌視覺融入東方哲學的思考」。

有傳設計費用高達200萬元人民幣（下同，約240萬港元），有網民調侃「雷軍上當了，建議當場報警」。媒體顧問楊永樂指國際品牌更新標誌，只作出小改動的例子比比皆是，例如fb及Google，品牌工程牽涉很多部門和企業指引，「很難想像會輕易得出現在的結果，可能小米加諸了很多限制，也可能是原研哉說了個很棒的故事。無論真相如何，200萬在宣傳上已經是超值」。但香港設計學院廣告平面設計系主任徐家駒則認為，如果從學生習作角度去評分，新標誌僅屬「及格」。