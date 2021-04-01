中國繼3月下旬有200艘被指是「中國民兵控制的漁船」集結南海六大島礁後，菲律賓政府表示，近日再有超過250艘中國船隻闖進南海六個島礁附近的菲方經濟區，菲方當時要求中國船艦必須立即駛離。

彭博報道指，西菲律賓海國家工作組援引29日指出，超過250艘中國船隻出現於牛軛礁、中業島及南沙群島等海域，包括三個中國控制的人工島。菲方指，44艘中國海上民兵船隻仍然集結於牛軛礁，逾200艘其他船隻似乎已經分散到另外五個海域。

工作組指，菲方或國際社會都不會接受中國對幾乎整個南海具有所謂「無可爭辯主權」的主張。菲方要求中國立即撤走船隻，指該批船隻危害航行和海上人的安全，也威脅到菲方於專屬經濟區和平行使主權的權利。菲律賓表示，已經派出更多海軍和海岸警衞隊的艦艇到南海巡邏。

澳洲加拿大派艦入南海

美國國家安全顧問沙利文周三與菲律賓國家安全顧問埃斯珀龍通電話，對中國船隻集結事件表示關注。作為美國盟友的加拿大及澳洲，近日均派出護衞艦，分別從新加坡、汶萊出港進入南海。加拿大廣播公司（CBS）引述一名不願透露姓名的加國防部官員表示，加國護衞艦卡爾加里號巡經南海期間，解放軍一直在監視。

另外，新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓四國外長將於3月31日至4月2日訪問中國，料談及南海問題。

彭博/CBS