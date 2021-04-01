【後勁不繼】昨天啟程的台帛旅遊氣泡第一團，開賣時被秒殺名額，但後天出發的第二團卻因準備時間太趕，又碰上清明節假期即將結束，六間指定組團旅行社大多「食白果」，甚至有旅行社直接「關團」。後天台灣飛帛琉的航班僅10名旅客搭乘，負責的中華航空已決定將帛琉機票減5,000元新台幣（下同，約1,364港元）。

六間指定旅行社已繳交後天出發的旅客名單，至少三間旅行社招收不到任何旅客，減價也乏人問津，五間直接「關團」，從官方網站下架後天出發行程。業界透露，初期參與帛琉旅遊氣泡的六間旅行社都幾乎蝕本，當初協議，旅行社要先付一大筆錢給華航，不料因團費高、銷售期短、檢疫規定繁瑣等銷情慘淡。華航表示初步決定前三班機若無法成行，將退款給旅行社，後續帛琉機票則由2.5萬元（約6,821港元）減價至2萬元（約5,457港元），其後的團費亦會較便宜。

關島邀台洽談

銷情雖不理想，但台灣交通部觀光局收到關島發函，詢問合作旅遊氣泡，將於清明節後洽談。台灣防疫專家認為，關島武肺疫情未緩，不像帛琉零確診，而且人口較多，且來自多國，台灣人前往旅遊規劃必定更複雜，必須審慎評估。

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