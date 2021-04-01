被列為全球100種最具破壞力的入侵生物之一的紅火蟻，近年在內地大爆發，已入侵至少12個省分，其中廣東最嚴重，鄰近香港的深圳，去年在寶安區就有一名男子被紅火蟻咬傷，次日高燒逾40℃，搶救三天才脫離了生命危險。

廣東最嚴重

資料顯示，紅火蟻大約在2004年登陸廣東，據農業農村部最新發佈的《全國農業植物檢疫性有害生物分布行政區名錄》顯示，截至今年3月，紅火蟻已傳播至內地12個省分的435個縣市區。近五年來新增191個縣級行政區出現紅火蟻，較2016年增加了一倍。紅火蟻危害區域最多的省分為廣東、廣西、福建等沿海省分，廣東最甚，涉及縣（區、市）已過百個。

據內媒報道，紅火蟻不但對危害農林生態，更威脅人身安全。據悉，紅火蟻不但繁殖能力強，而且極具危害性。與其他螞蟻受到干擾後四散逃生不同，紅火蟻遇到襲擊時會有極強攻擊性，不論是對人類或其他生物都會發起攻擊。由於紅火蟻毒囊中有大量毒液，一旦人或動物被叮咬受傷，毒液就會注入皮膚，不僅會讓容易過敏的人出現臉紅、蕁麻疹、呼吸困難等症狀，嚴重者會在幾分鐘內休克，甚至死亡。

本港最早發現紅火蟻是2005年1月，當時紅火蟻寄居於由內地進口的植物，然後大規模襲港。同年底，漁護署在港發現的蟻丘約有2,300 個，分佈於新界北和大嶼山逾90處地點。

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