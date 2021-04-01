雲南瑞麗市武漢肺炎疫情仍然嚴峻，昨最新公佈周三新增六人確診，另有23名無症狀感染者，染疫者包括緬甸籍及中國籍人士。該輪疫情確診人數合計15人，45人無症狀感染。當地目前已完成全民病毒檢測採樣。由於當地實施封城，每戶只准一人購買生活物資，有當地居民指，超市有人「搶貨」。

瑞麗官方通報指，目前當地所有患者病情穩定，無重症或危重病例；目前追蹤到1,320名密切及次密切接觸者，正於指定酒店隔離觀察。瑞麗全市實施封閉式管理，除超市、藥店等，其他商舖停業，該市52間學校停課。當地居民徐文玲向內媒表示，當局周二凌晨起已陸續安排民眾接受檢測，現時附近店舖都已關閉，街上亦沒有人；「現在停工了，都在家辦公。」她又指，超市貨源仍算充足，不過有很多人在搶貨。

由於疫情關係，雲南省已發出通知，建議遊客不要前往瑞麗。有旅遊業界人士表示，雲南旅遊正值旺季，目前已經收到不少退訂申請，對其經營影響很大；呼籲遊客理性對待局部地區疫情。

北京大興接種率達八成

內地疫苗接種截至周二突破1.14億劑次，其中首都北京大興區接種覆蓋率達80%。中國疾病預防控制中心研究員邵一鳴認為，該區初步建立了新冠免疫屏障，但其他地方的接種率若沒能跟上，也會出現漏洞。他又指，內地疫苗產量提升後，每日1,000萬人接種不成問題。

新浪新聞/新京報