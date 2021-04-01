「玫瑰玫瑰最嬌美，玫瑰玫瑰最艷麗，長夏開在枝頭上，玫瑰玫瑰我愛你……」

僅僅看到歌詞，浪漫熱情的旋律就在耳邊響起，「銀嗓子」姚莉婉轉動人的歌聲繚繞不去。

《玫瑰玫瑰我愛你》是首經典老歌，在上世紀40、50年代紅遍海內外，對現今一代來說，卻是陌生。談起《玫瑰》，鮮少有人知道，其誕生與二戰時為逃避納粹德國「滅絕種族」大屠殺，而被迫捨棄家園、逃到上海的猶太裔難民淵源甚深。《蘋果》記者到訪剛於去年12月完成擴建後重開的上海猶太難民紀念館，追尋這群大屠殺倖存者遺留下來的足迹。有學者向《蘋果》說，戰後有數以千計的猶太難民從上海經香港投奔他國，展開新生活，當中少數因病弱無法離開，在港度過餘生。

逃離大屠殺 投奔自由港

說到這群猶太裔難民的故事，要從納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler，1889年4月20日—1945年4月30日）說起。香港猶太大屠殺及寬容中心行政總監、美國哥倫比亞大學歷史對話與問責學人李家豪（Simon）說，希特拉於1933年上台後，推行多項反猶措施，「一開始係經濟抵制、開除猶太裔公務員浪潮等等，嗰陣有猶太人見形勢不妙，陸續逃到去上海，佢哋多數係被剝奪做醫生、教師權利嘅專業人士」。此後幾年反猶手段升級，1939至45年更展開種族滅絕大屠殺。這期間有更多猶太人逃到上海，1938年是高峯期，他們大多是身無分文的赤貧難民，只帶着衣服、鍋盤等逃離。

但當時猶太人要出境很難，必須有目的地國家的簽證，「戰時亦唔係好多國家開放港口，接納猶太人」，上海這個毋需護照、簽證即能入境的「自由港」，成為了他們的希望。1933至41年間，超過2萬名猶太難民湧入上海。他們在自己的社區中仍維持蓬勃的文化生活，開設猶太食品店、咖啡店，還組成小樂隊表演，虹口區舟山路一帶因而被譽為「小維也納」。

直擊上海猶太難民紀念館

在微微細雨中，記者來到位於上海市虹口區長陽路62號的上海猶太難民紀念館，追尋他們的足迹，尋找這一段歷史。紀念館於2007年以虹口區摩西會堂舊址為核心建設而成，如今經過3年擴建後，展廳、廣場等都已擴充和升級，刻有逾1.8萬個猶太難民名字的紀念牆從門口移至廣場上，展廳內則有近千件展品及十多個還原場景，細訴着161個鮮活的人物故事：

手機用戶請按此：猶太難民故事

猶太人在上海開裁縫店、當醫生、辦學、結婚，館內的陳述及說明文字雖幾乎未見「中華民國」字樣，但當時簽發的證書落款日期均為中華民國年份。

隔離區中的驚與懼

然而，隨着二戰爆發，情況急轉直下。1937年日本侵華，上海淪陷；1939年二戰爆發；1941年日本偷襲珍珠港，美國向日本宣戰，中國亦正式向日本和德國宣戰。德國向日本施壓，要將在上海的猶太難民送出東海自生自滅。日本雖然拒絕了，但也設立了虹口隔離區，將1937年之後到埗的無國籍猶太人全部送進去，並剝奪他們的公民身份。

在虹口隔離區的生活非常艱苦，自由亦受到限制，必須要有通行證才能出入。Simon說，隔離區範圍不足1平方英里，「無自來水，空間又咁逼，一間房隨時住成三十幾人，生活環境、衞生環境真係好惡劣」。到1943年，傳染病肆虐，加上缺乏食物，更有數百人死於隔離區。同時，因為沒有防空洞，盟軍戰機轟炸日軍設施時，平民亦隨時會被炸死。在波蘭出生的猶太裔舞台劇女演員、劇作家Rose Shoshana，當時也與丈夫在隔離區生活，她留下的以日耳曼意第緒語（Yiddish）寫成的日記，道出了他們與死亡的距離有多近：

手機用戶請按此：Rose Shoshana日記節錄

戰後，Rose與丈夫染上風疹（德國麻疹）、傷寒，其夫不幸病逝，Rose則在痊癒後到美國居住。

猶太難民與香港

好不容易熬到1945年二戰結束，猶太難民希望能尋回家人或展開新生活，加上國民黨與共產黨衝突再起，他們想要離開上海，卻苦於無國際身份、無簽證，難以成行。Simon說，當時是分居香港和上海的猶太裔嘉道理兄弟伸出援手，幫助數以千計的難民經香港前往美國、澳洲及今日的以色列等地。身在上海的弟弟賀理士先收集要前往香港的難民名單，再傳給身處香港的哥哥羅蘭士，羅蘭士的助手每天拿着名單到碼頭接人和確認身份，並安置他們到半島酒店落腳，為幫他們申辦簽證、兌換貨幣而奔波，香港猶太社區亦為這群赤貧的難民提供日用品等支援。

嘉道理兄弟擁有的半島酒店化身成猶太裔難民的臨時避難所，宴會廳被騰出來，供他們入住。「（這些難民）好多都係最多留幾日，但係特別有一群人比較特別，佢哋想去澳洲，講緊有近300人，因為啲船好多都係送軍隊走先，所以佢哋前前後後滯留咗喺香港差唔多成半年咁多。」他們還在酒店內度過了在香港的唯一一個猶太新年（Rosh HaShanah，一般在9、10月）。

1946年，隨着這300人搭上前往澳洲的輪船，這群猶太難民在香港的足迹亦告終結，只有少數因病弱無法離開，最終在香港走到生命盡頭。但離開的人沒有忘記在香港的短暫日子，一對夫婦在抵達泰國曼谷後，還寄信回來感謝嘉道理兄弟的幫助。

其實早在1840年代便有猶太人在港居住，Simon說，目前香港有5,000多名猶太人，他們來自五湖四海，包括北美、歐洲、中東、亞洲，甚至非洲，主要是戰後才到來。

《蘋果》記者／特約記者簡寧

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