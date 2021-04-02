台鐵408次太魯閣自強號今早行經大清水隧道時，遭山坡滑落的一輛工程車撞擊，發生出軌意外，導致至少48人死亡，被形容為台鐵近年最嚴重的一次事故。3年前導致18人死亡的「普悠瑪事件」罹難者家屬曾千育直斥，台灣政治人物只顧外交，但內部很多需要改善的問題卻未見有改善。她說：「近來那麼多事故，墜機、遊覽車意外，如今又發生台鐵重大死傷，官員們根本是在『賭』人命，林部長（交通部長林佳龍）等官員們，都沒責任嗎？」

父親在「普悠瑪事件」遇害的曾千育，今早看到台鐵意外的新聞畫面時，先是擔心、後是氣憤。她說：「怎麼會有包商的貨車在山坡處，就算要施工，應該停駛，不該在火車運行的情況下，在周圍運作啊？這突顯台鐵對於周邊安全的管控，都是輕忽。」

曾千育又指，發覺台鐵長久以來的問題太多了，腐朽的管理機制、推諉卸責的官僚心態，如果真心要改革，很多情況不會急著上路，有問題的列車、零件都該汰換再上路，否則每台列車搭載幾百條人命，一點小瑕疵就會釀成大禍，但官員就是在賭，在賭人命，沒事就這樣過，有事就遺憾道歉。

另外，台灣總統府資政、監察院前副院長孫大川在Facebook表示，今日返鄉台東掃墓，原先沒搶到那班列車正是今日出軌的408車次太魯閣，他心有餘悸的說：「（有）一種與死神擦肩而過的感覺」，並引用坐在身後的阿美族夫妻的對話，「之前是普悠瑪，現在是太魯閣，原住民做錯了甚麼嗎？」道出花東的悲哀。

回顧過去40多年至今，台鐵至少發生10宗重大事故。

● 2018年10月21日

台鐵普悠瑪列車在宜蘭蘇澳新馬站月台前彎道翻覆，18死，近300人傷。

● 2016年7月7日

台鐵區間車停靠松山車站時，因有人丟爆炸物，25人受傷。

● 2013年8月31日

台鐵自強號行經屏東枋山1號隧道口時，撞上土石流，導致列車出軌，12人受傷。

● 2012年1月17日

太魯閣列車經桃園縣楊梅埔心路段與砂石車碰撞，列車出軌，1人死亡。

● 2007年6月15日

台鐵一輛試運轉的雙電力機在即將駛進大里車站前，撞上一輛南下的電聯車，5死、18人傷。

● 1991年11月15日

台鐵自強號與與莒光號列車在苗栗對撞，30死、112人輕重傷。

● 1981年3月8日

自強號北上時在新竹頭前溪橋撞上的砂石車，車廂從橋上翻落河床，列車上30人死亡，過百人受傷。

● 1976年4月21日

觀光號於彰化縣撞上國中學生專車，41人死、超過40人受傷。

● 1961年7月9日

台中開往高雄特快車於民雄站南方撞上嘉義客運，造成客運車上48人死、28人傷，火車司機輕傷。

● 1948年5月28日

新店溪橋有乘客攜帶危險品上車，導致鐵路管理局列車失火，合計64人死亡，超過70人受傷。

聯合新聞網/ 中央社/ 蘋果資料室

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