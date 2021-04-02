南海局勢升溫，美、英、法、德所代表的西方勢力，在這敏感時刻正「合縱」對抗中國。台灣國安局長陳明通昨天（1日）在立法院提出南海情勢報告，透露法國核潛艇、護衞艦近期在南海、東海出沒，英、德亦計劃年內派軍艦巡弋印太。台媒分析指出，台灣國安局明確表示法國核潛艇近日現蹤南海與東海，顯示台灣與國際情報單位交換情報、合作密切，掌握南海軍事動態。

據悉，陳明通昨日立法院提出的報告共7頁，是台灣最高情報機關近年內首度公開的南海情勢報告，主要涉及美歐大國將戰略重心向印太轉移，美軍與大陸解放軍在南海動態等內容。

至於陳明通表示，法核潛艇曾在南海出沒，其實並不是新訊息，但重要點在於凸顯台灣與國際情報單位，存在密切的交換情報與合作，以及在此敏感時刻，美、英、法、德所代表的西方勢力正擺出在南海合作抗中的姿態。

外電早前報道，法國核動力攻擊潛艇「翡翠號」（Emeraude，S604）與支援艦「塞納河號」（FS Seine A-604）曾在今年2月完成南海航行任務，而英國重量級航艦「伊麗莎白女王號」與德國一艘護衞艦，亦先後航行至印太海域。而法國巡防艦「葡月號」（Vendemiaire），曾在2019年4月6日通過台海，當日也是美方刻意對外透露。

日本國際關係評論員秋田浩之（Hiroyuki Akita）曾撰文分析表示，歐洲多國海軍對中國的嚇阻能力超乎想像。有跨國調查更顯示，英、法、德有超過70％的受訪者對中國持負面看法，秋田浩之相信，這代表「歐洲三個主要國家，對中國不滿和焦慮已表現為一種炮艦外交形式」。

台灣中時新聞網/ 《自由時報》

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